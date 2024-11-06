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    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    6 ноября 2024, 17:40 • Новости дня

    Песков рассказал, каким будет будущий лидер России

    Песков: Будущий лидер России будет таким же, как Путин

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что будущий лидер России будет похож на действующего президента Владимира Путина, однако выбор окончательно зависит от народа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», заявил, что будущий лидер страны будет таким же, как Владимир Путин, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что выбор следующего лидера остается за гражданами России. «Такой же, как Путин», – отметил Песков, отвечая на вопрос о будущем главе государства. «И в любом случае – такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовал федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». Ожидается, что за три дня его посетят 25 тыс. человек.

    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    22 комментария

    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

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    5 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО
    Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк назначается временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области.

    «В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Ростислава Эрнстовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю... Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области», – цитирует указ РИА «Новости».

    Также документ принимает отставку Гольдштейна с поста главы ЕАО. Указ вступает в силу с дня подписания, с 5 ноября 2024 года.

    Мария Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

    Мария Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции.

    В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

    Во вторник об уходе на другую должность сообщил глава Коми Владимир Уйба. Врио главы республики по предложению президента стал бывший глава ЕАО Ростислав Гольдштейн.

    Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». Евгений Первышов назначен врио главы Тамбовской области.

    Коментарии (6)
    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    5 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Путин раскритиковал элиты за использование мата

    Путин указал на необходимость повышения культуры для борьбы с матом в разговорной речи

    Путин раскритиковал элиты за использование мата
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость повышения культурного уровня общества для борьбы с матом, который при этом, по его мнению, является неотъемлемой частью русского языка.

    На заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент заявил, что мат остается частью русского языка и бороться с его употреблением можно, повышая общую культуру, сообщает ТАСС. Путин отметил, что как физическая культура связана с культурой тела, так и культура языка отражает общую культуру человека.

    Президент подчеркнул, что работа над улучшением культуры языка требует усилий в различных направлениях, отметив, что это тонкая сфера. «Повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, культуру речи, – уверен Путин. – Это такая тонкая сфера – и для того, чтобы повлиять на это, нужно работать по очень многим направлениям, повышая общую культуру».

    Кроме того, президент раскритиковал элиты, использующие мат для демонстрации близости к народу. «Когда наши представители так называемых элит самых различных, они частенько употребляют крепкое слово, полагаю, что делают это прежде всего для того, чтобы проявить свою крутизну и показать свою близость к народу. А ведь в России простой народ крепких слов-то особенно не употреблял, могу сказать по своей семье», – сказал он.

    Ранее около 70% москвичей заявили, что используют мат в повседневной речи, также были названы самые матерящиеся районы столицы.

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    6 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин дал команду спустить на воду ледокол «Чукотка»

    Путин дал команду спустить на воду самый мощный атомный ледокол в мире «Чукотка» проекта 22220

    Путин дал команду спустить на воду ледокол «Чукотка»
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал команду на спуск атомного ледокола «Чукотка». Церемония состоялась на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

    Ледокол «Чукотка» является пятым судном и четвертым серийным проектом 22220, который строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». До этого завод выпустил серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал», а также головное судно «Арктика», передает ТАСС.

    Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире. Они обеспечивают круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, что способствует социально-экономическому развитию Арктической зоны России.

    Путин отметил важность подобных проектов для укрепления присутствия России в Арктическом регионе и развития инфраструктуры, необходимой для освоения Арктики.

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    5 ноября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин: Россия на СВО борется за сохранение своих культурных ценностей и языка
    Путин: Россия на СВО борется за сохранение своих культурных ценностей и языка
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия в зоне СВО борется за сохранение своих традиционных ценностей и русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

    «Мы и боремся на линии боевого соприкосновения за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка... Это же основа, это важнейший элемент нашей идентичности», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России отметил, что русский язык играет ключевую роль в определении духовной и национальной идентичности России.

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    5 ноября 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин предложил бывшему главе ЕАО Гольдштейну возглавить Коми
    Путин предложил бывшему главе ЕАО Гольдштейну возглавить Коми
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин начал встречу с руководителем Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславом Гольдштейном, глава государства предложил ему возглавить Республику Коми.

    Президент в ходе встречи предложил Гольдштейну стать врио главы Коми, передает ТАСС.

    В ходе встречи Гольдштейн ответил согласием главе государства на предложение. «Для меня [это предложение] – большая честь и огромная ответственность. Республика большая, экономически развитая, но ваше доверие для меня всегда – двойная ответственность», – сказал он.

    Путин отметил, что Гольдштейн работал в Коми с 1990 года водителем. «А потом так доросли постепенно до члена Государственного совета республики, затем стали депутатом Государственной думы», – привел биографию политика президент.

    Фрагмент видео со встречи опубликован в Telegram-канале Кремля.

    Гольдштейн стал врио губернатора Еврейской автономной области в 2019 году. В сентябре 2020 года его избрали губернатором ЕАО.

    Ранее во вторник об уходе на другую должность сообщил глава Коми Владимир Уйба. Выборы нового главы Коми пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

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    5 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране

    Политолог Асафов прокомментировал назначение руководителя и участника программы «Время героев» Костюк и Первышова врио глав регионов

    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От руководителя программы «Время героев» Марии Костюк и участника данной программы Евгения Первышова на постах врио глав регионов следует ожидать по-настоящему продуктивной работы, поскольку они не только на деле доказали свой профессионализм, но и обладают колоссальным жизненным опытом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин назначил Марию Костюк на пост врио губернатора ЕАО, а Евгения Первышова – на должность врио главы Тамбовской области.

    «Владимир Путин понимает важность пребывания на руководящих постах профессионалов своего дела. Назначение Марии Костюк на должность врио губернатора ЕАО – прямое тому подтверждение. Это человек, обладающий колоссальным жизненным опытом. Долгое время она была простым учителем, однако благодаря упорству сумела попасть в структуры власти», – сказал Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Костюк – мать героя СВО. К сожалению, ее сын погиб в ходе спецоперации. Несмотря на это, она безответно посвятила себя помощи и поддержке семьям наших солдат. Кроме того, она прекрасно понимает вверенный ей регион, знает его важнейшие точки роста. Уверен, при ней ЕАО еще не раз сумеет нас приятно удивить», – отмечает он.

    «Что касается Евгения Первышова, то этот человек также является идеальным кандидатом на пост врио главы Тамбовской области. Он – участник программы «Время героев», лично принимавший участие в спецоперации. Уверен, качества, выработанные на полях спецоперации, помогут стать по-настоящему успешным управленцем», – акцентирует собеседник.

    «Оба назначения позволят приблизить реализацию национальных целей в этих двух регионах. Костюк и Первышев – люди, сумевшие на деле доказать свой профессионализм и преданность государству. Поэтому от них стоит ожидать по-настоящему продуктивной работы. Тем более, свое доверие к ним президент подтвердил лично», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Костюк врио губернатора Еврейской автономной области. Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

    Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции. В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

    Евгений Первышов, выпускник первого потока образовательной программы «Время героев», был назначен на должность врио губернатора Тамбовской области. До участия в СВО он работал мэром Краснодара. Также имеет богатый опыт в работе органов исполнительной власти.

    Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие участников.

    Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

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    5 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин призвал поддерживать авторов, создающих актуальные произведения

    Путин призвал поддерживать современных авторов, обращающихся к актуальным темам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки современного искусства и авторов, которые в своих произведениях затрагивают актуальные темы и события нашего времени.

    «Для воспитания подрастающего поколения важна не только литературная классика. И в наши дни создается немало произведений, сочетающих высокую художественную ценность и гражданскую позицию. Надо поддерживать талантливых авторов, которые в своем творчестве обращаются к событиям нашего времени и к его подлинным героям, и помогать их произведениям обрести своего читателя, причем и на Родине, и за рубежом», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

    «В том числе используя возможности российских культурно-просветительских центров, которые открыты во многих странах мира», – сказал Путин.

    Российский лидер также призвал членов Совета и Министерство иностранных дел проанализировать деятельность культурных организаций для улучшения их работы, учитывая долгосрочные интересы России и планы по расширению международного сотрудничества. Он подчеркнул важность взаимодействия с гражданскими обществами, писателями и культурными деятелями «в том числе тех государств, включая Европу, правящие элиты которых проводят открытую антироссийскую политику». «Это не отменяет наших добрых отношений с людьми, которые живут в этих странах», – уточнил он.

    Ранее Путин заявил, что русский язык играет ключевую роль в определении духовной и национальной идентичности России.

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    6 ноября 2024, 13:21 • Новости дня
    Кремль подтвердил готовность Путина к контакту с Трампом после выборов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин открыт к диалогу с США, Кремль ожидает конкретных действий Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин остается открытым к контактам и диалогу с США, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Кремль ожидает конкретных действий со стороны Трампа, прежде чем предпринимать какие-либо шаги к установлению контакта.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    «Напоминаю вам слова Путина, его открытость к контактам, диалогу. Это наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире», – указал представитель Кремля.

    Кроме того, Песков добавил, что Кремль будет делать выводы о Трампе на посту президента США после его первых заявлений по темам, касающимся России, и конкретных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что информация об отказе России от контактов с Западом не соответствует действительности.

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    5 ноября 2024, 19:45 • Новости дня
    Общество «Знание» предложило «перезагрузить» школьные библиотеки

    Общество «Знание» озвучило предложения по трансформации школьных библиотек в культурные центры

    Российское общество «Знание» предложило выдвинуло ряд инициатив по «перезагрузке» школьных библиотек для создания многофункциональных просветительских пространств, способствующих развитию детей. Предложения поддержал президент Владимир Путин.

    На заседании Совета при президенте по государственной политике в поддержке русского языка генеральный директор общества Максим Древаль представил ряд предложений по трансформации школьных библиотек в культурные центры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Одной из ключевых инициатив стало предложение о запуске федеральной обучающей программы для сотрудников школьных библиотек на базе Центра знаний «Машук». Программа нацелена на развитие новых компетенций у библиотекарей, включая навыки воспитательной и просветительской работы.

    Также предполагается организация ежегодного конкурса для выявления лучших библиотечных инициатив. Победители смогут претендовать на грантовую поддержку, а финал конкурса планируется проводить на федеральной территории «Сириус» для обмена опытом.

    Проект «Родная игрушка», инициированный совместно с Движением Первых, предполагает наполнение школьных библиотек интеллектуальными играми и конструкторами, способствующими воспитанию российских ценностей. Конкурсные проекты будут основываться на русской культуре и истории.

    Ранее Путин предложил использовать библиотеки Донбасса и Новороссии для популяризации русского языка и литературы.

    Также Путин подчеркнул важность поддержки современного искусства и авторов, в том числе за счет возможностей российских культурно-просветительских центров, которые открыты во многих странах мира.

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    6 ноября 2024, 01:54 • Новости дня
    Врио главы ЕАО назвала бесценным свой опыт работы в программе «Время героев»

    Tекст: Максим Попов

    Врио Еврейской автономной области Мария Костюк подчеркнула важность своего предыдущего опыта работы в фонде «Защитники Отечества» и программе «Время Героев» для эффективного выполнения новых обязанностей.

    По словам Костюк, она будет с честью служить своей малой родине, чтобы оправдать доверие президента и памяти своего сына, верно служившего отечеству, передает ТАСС.

    Напомним, 5 ноября президент Владимир Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО.



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    6 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин заявил о важности ледокольного флота для Севморпути

    Путин подчеркнул зависимость планов по Севморпути от ледокольного флота

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин заявил о критической важности укрепления ледокольного флота для успешной реализации планов по развитию Северного морского пути.

    В ходе своего выступления на заседании Арктического совета глава государства отметил, что развитие ледокольного флота имеет критическое значение для реализации планов по Северному морскому пути, передает РИА «Новости».

    «Укрепление ледокольного флота РФ является ключевым фактором для успешной реализации стратегических планов по развитию Северного морского пути», – подчеркнул он.

    Глава государства подчеркнул необходимость пересмотра тарифов на ледокольную проводку по Северному морскому пути, отметив, что данная мера поможет сделать арктическую транспортировку более эффективной и конкурентоспособной.

    Путин сообщил о продолжении строительства новых ледоколов. По его словам, это позволит укрепить ледокольный флот и обеспечить надежное сопровождение судов в арктических водах.

    Путин также указал на важность модернизации арктической портовой инфраструктуры. Он заявил, что это позволит улучшить логистику и увеличить грузопоток по Северному морскому пути.

    Российский президент предложил собрать специальное совещание по развитию Северного морского пути, подчеркнув, что перед Россией в этом направлении стоят амбициозные цели, а «работы впереди много».

    Президент поручил тщательно проработать тему развития Северного морского пути, подготовить все необходимые материалы и обсудить их в комплексе, чтобы выйти на конкретные решения.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», что стало частью программы строительства российских ледоколов, играющей важную роль в контексте географии России и развития Арктики и Северного морского пути.

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    6 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост грузопотока по Севморпути до 2030 года

    Путин: Грузопоток по Северному морскому пути превысит 100 млн тонн к 2030 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году грузопоток по Северному морскому пути превысит 100 млн тонн, что станет значительным вкладом в транспортную инфраструктуру страны.

    Путин, выступая на церемонии спуска на воду универсального ледокола «Чукотка», отметил, что грузопоток по Северному морскому пути будет только увеличиваться. По данным президента, в позапрошлом году по этому маршруту было перевезено 34 млн тонн, в 2023 году – 36 млн тонн, а в текущем году этот показатель составит приблизительно 38 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что к 2030 году планируется перевезти более 100 млн тонн грузов, что внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России. «Это большие планы, их реализация позволит сделать Северный морской путь привлекательным не только для российских перевозчиков, но и для зарубежных партнеров», – подчеркнул он на церемонии.

    Президент также добавил, что развитие Северного морского пути будет продолжаться в том числе благодаря российскому ледокольному флоту. «Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год. И не только в связи с изменением климата, но и в связи с увеличением возможностей российского ледокольного флота», – заявил Путин.

    Ранее Путин по видеосвязи дал команду на спуск атомного ледокола «Чукотка». Безопасность и надежность судоходства по Северному морскому пути предстоит заметно нарастить, заявил президент России во время этой церемонии.

    Он также заявил о критической важности укрепления ледокольного флота для успешной реализации планов по развитию Северного морского пути.

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    6 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин по видеосвязи примет участие в спуске ледокола «Чукотка»

    Путин по видеосвязи примет участие в церемонии спуска ледокола «Чукотка»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подключится по видеоконференции к церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», которая пройдет 6 ноября.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что церемония пройдет в середине дня и займет несколько часов, передает ТАСС. Это мероприятие станет частью программы строительства российских ледоколов, которая играет важную роль в контексте географии России и развития Арктики и Северного морского пути.

     В числе приглашенных на мероприятие – министр промышленности и торговли Антон Алиханов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков, а также председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева. Песков подчеркнул, что внимание будет сосредоточено на программе строительства атомных ледоколов и ее достигнутых результатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Росатом» отправила первый реактор для атомного ледокола «Чукотка», который прибыл в Петербург для дальнейшей установки. Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит расширение своего Арктического флота, что является важной частью государственной политики в регионе.

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    6 ноября 2024, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии ясности по поводу поездки Путина в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос об участии президента России Владимира Путина в климатической конференции ООН в Баку остается открытым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что пока нет ясности касательно участия Владимира Путина в климатической конференции ООН в Баку, передает ТАСС.

    «Мы проинформируем вас», – ответил Песков на вопрос журналистов о возможной поездке Путина.

    Климатическая конференция (СОР29) пройдет в столице Азербайджана с 11 по 24 ноября 2024 года.

    Ранее спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что президент России Владимир Путин или премьер-министр Михаил Мишустин могут посетить климатическую конференцию ООН в Баку в ноябре.

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