Песков рассказал, каким будет будущий лидер России

Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой

Tекст: Александра Юдина

По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

«Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

На ваш взгляд Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны? Да, остановит все

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Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.