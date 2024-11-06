Телеведущий Соловьев рассказал о династии лекторов общества «Знание» в своей семье

Телеведущий Соловьев назвал главную ценность марафона «Знание.Первые»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Это не первый раз, когда я выступаю в таком формате. Для меня это очень личная история. Моя мама много лет в Советском Союзе выступала лектором общества «Знание». В основном она работала в музее Панорамы Бородинской битвы, так что у нас это семейная традиция», ­­­­­­­– рассказал телерадиоведущий Владимир Соловьев, выступивший с лекцией «За лентой»: эмоциональная история правды».

«Я очень благодарен людям, которые возродили этот проект. Я считаю его значимость выдающейся. Возможность общаться с людьми разных возрастов, представляющих разные сферы жизни и даже, если можно так сказать, разные среды, уникальна. И как мы видим, этой возможностью в целях просвещения пользуются медиадеятели, политики, студенты и разные общественные фигуры», – подчеркнул собеседник.

Открытый диалог марафона уникален, соглашается Мария Рукавицына, студентка Академии гражданской защиты МЧС им. Д. И. Михайлика. «Впечатления от форума самые яркие. Сравнительно недавно завершила работу масштабная выставка «Россия» на ВДНХ, логичной итерацией которой стало создание национального центра «Россия». И вот еще одно громкое событие, посвященное не только регионам, но и консолидации нашего общества. Здесь нет ощущения стеснения, все на одной волне», – отметила она.

«Радует возможность увидеть вживую, послушать, задать вопрос политикам, известным деятелям, руководителям органов федеральной власти. Мне, как представителю студенчества в сфере госуправления, интересно было послушать министра финансов Антона Силуанова. Вообще, здорово, что охвачено большое количество сфер: есть и спорт, и экономика, и медиа, и все, что касается СВО», – призналась собеседница.

Марафон «Знание.Первые» проходит с 4 по 6 ноября во всех федеральных округах страны. В День народного единства марафон поддержали Архангельск, Ханты-Мансийск, Томск, Сочи, Пятигорск, Нижний Новгород, Якутск и новые регионы России. Прямая трансляция с площадки в Москве доступна в эфире Знание.ТВ на сайте общества «Знание».

Первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества «Знание». За четыре года состоялось семь марафонов, в них уже приняли участие свыше 80 тыс. молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров.