Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.2 комментария
Общество «Знание» предложило «перезагрузить» школьные библиотеки
Общество «Знание» озвучило предложения по трансформации школьных библиотек в культурные центры
Российское общество «Знание» предложило выдвинуло ряд инициатив по «перезагрузке» школьных библиотек для создания многофункциональных просветительских пространств, способствующих развитию детей. Предложения поддержал президент Владимир Путин.
На заседании Совета при президенте по государственной политике в поддержке русского языка генеральный директор общества Максим Древаль представил ряд предложений по трансформации школьных библиотек в культурные центры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Одной из ключевых инициатив стало предложение о запуске федеральной обучающей программы для сотрудников школьных библиотек на базе Центра знаний «Машук». Программа нацелена на развитие новых компетенций у библиотекарей, включая навыки воспитательной и просветительской работы.
Также предполагается организация ежегодного конкурса для выявления лучших библиотечных инициатив. Победители смогут претендовать на грантовую поддержку, а финал конкурса планируется проводить на федеральной территории «Сириус» для обмена опытом.
Проект «Родная игрушка», инициированный совместно с Движением Первых, предполагает наполнение школьных библиотек интеллектуальными играми и конструкторами, способствующими воспитанию российских ценностей. Конкурсные проекты будут основываться на русской культуре и истории.
Ранее Путин предложил использовать библиотеки Донбасса и Новороссии для популяризации русского языка и литературы.
Также Путин подчеркнул важность поддержки современного искусства и авторов, в том числе за счет возможностей российских культурно-просветительских центров, которые открыты во многих странах мира.