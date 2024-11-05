Общество «Знание» предложило «перезагрузить» школьные библиотеки

Общество «Знание» озвучило предложения по трансформации школьных библиотек в культурные центры

На заседании Совета при президенте по государственной политике в поддержке русского языка генеральный директор общества Максим Древаль представил ряд предложений по трансформации школьных библиотек в культурные центры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одной из ключевых инициатив стало предложение о запуске федеральной обучающей программы для сотрудников школьных библиотек на базе Центра знаний «Машук». Программа нацелена на развитие новых компетенций у библиотекарей, включая навыки воспитательной и просветительской работы.

Также предполагается организация ежегодного конкурса для выявления лучших библиотечных инициатив. Победители смогут претендовать на грантовую поддержку, а финал конкурса планируется проводить на федеральной территории «Сириус» для обмена опытом.

Проект «Родная игрушка», инициированный совместно с Движением Первых, предполагает наполнение школьных библиотек интеллектуальными играми и конструкторами, способствующими воспитанию российских ценностей. Конкурсные проекты будут основываться на русской культуре и истории.

Ранее Путин предложил использовать библиотеки Донбасса и Новороссии для популяризации русского языка и литературы.

Также Путин подчеркнул важность поддержки современного искусства и авторов, в том числе за счет возможностей российских культурно-просветительских центров, которые открыты во многих странах мира.