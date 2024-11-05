Путин призвал поддерживать авторов, создающих актуальные произведения

Путин призвал поддерживать современных авторов, обращающихся к актуальным темам

Tекст: Дарья Григоренко

«Для воспитания подрастающего поколения важна не только литературная классика. И в наши дни создается немало произведений, сочетающих высокую художественную ценность и гражданскую позицию. Надо поддерживать талантливых авторов, которые в своем творчестве обращаются к событиям нашего времени и к его подлинным героям, и помогать их произведениям обрести своего читателя, причем и на Родине, и за рубежом», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

«В том числе используя возможности российских культурно-просветительских центров, которые открыты во многих странах мира», – сказал Путин.

Российский лидер также призвал членов Совета и Министерство иностранных дел проанализировать деятельность культурных организаций для улучшения их работы, учитывая долгосрочные интересы России и планы по расширению международного сотрудничества. Он подчеркнул важность взаимодействия с гражданскими обществами, писателями и культурными деятелями «в том числе тех государств, включая Европу, правящие элиты которых проводят открытую антироссийскую политику». «Это не отменяет наших добрых отношений с людьми, которые живут в этих странах», – уточнил он.

Ранее Путин заявил, что русский язык играет ключевую роль в определении духовной и национальной идентичности России.