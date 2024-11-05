В Тбилиси водители вступили в конфликт с перекрывающими улицы оппозиционерами

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Водители вступают в словесную перепалку с оппозиционерами, однако те не уходят с проезжих частей центральных улиц и проспектов, сообщила телекомпания «Рустави-2».

Акция началась у здания Тбилисского апелляционного суда на окраине города, а потом оппозиционеры с флагами Грузии, Евросоюза и Украины разошлись по разным направлениям, сосредоточившись в итоге у Дворца спорта. Полиции пришлось перекрыть движение автотранспорта.

Водители обращаются с призывами к оппозиционерам: «Мы торопимся домой после работы!», «Дети ждут нас в школах!» Они требуют от сторонников оппозиции снять пикеты, однако те отвечают, что иначе они не смогут «разозлить избирателей» и призывают граждан присоединиться к протестам 6 ноября, когда в Тбилисском апелляционном суде начнется рассмотрение жалоб, поданных в день выборов.

Лидеры оппозиции анонсируют ежедневные акции.

В понедельник сообщалось, что лишь несколько сотен человек пришли на акцию протеста радикальной оппозиции на проспект Руставели в Тбилиси против результатов выборов в парламент.