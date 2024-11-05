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На границе Казахстана и России скопилось 280 грузовиков
На казахстанско-российской границе в районе пункта пропуска «Курмангазы» скопилось около 280 грузовиков, сообщила пресс-служба казахстанского комитета государственных доходов.
Причиной пробки стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау – Астрахань, оно привело к резкому увеличению числа транспортных средств, пояснила пресс-служба в Telegram-канале.
Пропускная способность пункта составляет около 200 автомобилей в сутки, однако ежедневно туда прибывают около 250–300 машин.
Пропуск транспортных средств осуществляется через систему электронной очереди CarGoRuqsat. Система, которая применяется с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на «Курмангазы», работает штатно. Все водители получили талоны для проезда.
Комитет совместно с пограничной службой предпринимает все возможные меры для снижения времени ожидания и минимизации задержек транспорта.
В марте 2024 года Литва решила закрыть контрольно-пропускные пункты в Шумскасе и Тверячюсе на границе с Белоруссией. Белорусский государственный таможенный комитет обвинил литовские власти в умышленном создании затора на границе.