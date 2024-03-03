Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.3 комментария
Белоруссия обвинила Литву в умышленном создании затора на границе
Таможенный комитет Белоруссии: Литва специально создает затор на КПП
Литва умышленно создает затор на границе с Белоруссией, сообщил белорусский государственный таможенный комитет.
Как говорится в сообщении, основная масса перевозчиков поехала в пункт пропуска «Каменный Лог», при этом белорусская сторона исправно приняла нагрузку, чего не скажешь про Литву, создавшую десятикилометровую очередь из грузовиков, передает РИА «Новости». По мнению белорусских таможенников, складывается ощущение, что литовская сторона специально создает затор.
Ранее Литва решила закрыть контрольно-пропускные пункты в Шумскасе и Тверячюсе на границе с Белоруссией.