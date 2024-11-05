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    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    Киев подтвердил желание прекратить взаимные удары по энергетике
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    Рютте заявил о строительстве второго завода Rheinmetall на Украине
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    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    7 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

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    5 ноября 2024, 05:05 • Новости дня

    Десантники установили минный шлагбаум для сдерживания ВСУ в Курской области

    Минобороны: Тульские десантники установили минный шлагбаум для сдерживания ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Тульские разведчики-десантники с помощью минного шлагбаума перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курскую область, восстановив государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь, сообщило Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, ранее в этом месте была создана сеть инженерных заграждений для предотвращения прорывов противника. Однако враг, используя иностранную инженерную технику, продолжал попытки прорыва на нескольких участках в Глушковском районе, передает ТАСС.

    После уничтожения прикрытия противника военнослужащие разведывательной роты полка с позывными Порш и Почта обнаружили минный шлагбаум. Воспользовавшись им, они растянули шлагбаум и разместили мины, чтобы не допустить подхода резервов противника через государственную границу.

    Напомним, накануне  украинские войска в Курской области лишились за сутки более 350 военнослужащих, нескольких танков и бронетехники. При этом 4 ноября президент Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении региона.

    4 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России

    Украинские пленные массово отказались от обмена, желая остаться в РФ

    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом некоторые из них продолжают получать пособия от украинских властей, несмотря на освобождение.

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, сообщает ТАСС. Волонтер Марина Ашифина рассказала, что многие пленные выбрали жизнь в России, а их родственники поддерживают это решение.

    Ашифина подчеркнула, что власти России удовлетворяют эти просьбы. Количество пленных, остающихся в России после освобождения, продолжает расти. При этом, по словам волонтера, Украина в ряде случаев продолжает выплачивать пособия тем, кто уже не считается пленным. «Фамилии и данные тех, кто покинул места содержания, мы не обнародуем», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР пленным бойцам ВСУ позволили встретиться с родственниками, что стало важным гуманитарным шагом. В то же время сообщалось, что ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области, что вызвало возмущение общественности. Также Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ, что свидетельствует о попытках наладить обмен пленными.

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    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    4 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины и отметил важность работы волонтеров в будущем.

    «Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – обратился глава государства к активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области, передает ТАСС.

    На встрече также выступил 16-летний слушатель центра Илья, который рассказал президенту о том, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими «куется победа».

    Путин поддержал молодого активиста, повторив: «Да-да, да мы зачистим эту территорию».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

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    4 ноября 2024, 20:45 • Новости дня
    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил возможное соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности Киева рассмотреть соглашение с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, если посредником выступит Катар.

    Украина готова обсудить возможность заключения соглашения с Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам при посредничестве Катара или другой страны, сообщает ТАСС. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев будет открыт для таких договоренностей.

    В эфире телеканала «Рада» Ермак подчеркнул, что Украина готова рассмотреть такие договоренности, если Катар или другая страна будут готовы имплементировать их отдельно с Украиной и Россией. Он добавил, что в этом случае можно будет использовать принцип, схожий с реализованным в «зерновой сделке».

    Ермак отметил, что в настоящее время переговоры между Киевом и Москвой не ведутся. Однако подчеркнул, что возможность соглашения будет изучена, если возникнет шанс на его реализацию через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию с Россией. В интервью изданию Financial Times он заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации.

    Тем не менее российское руководство опровергло организацию переговоров по данной проблеме в Катаре. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений не велось. Эту же информацию подтверждала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что заставило Зеленского изменить риторику.


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    4 ноября 2024, 08:57 • Новости дня
    Марочко сообщил об уничтожении 11,8 тыс солдат ВСУ на рубежах ЛНР

    Российские военные уничтожили 11,8 тыс солдат ВСУ и наемников в ЛНР за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за неделю уничтожили 11,8 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики, отражая 45 контратак украинской армии и нанося значительные потери в технике и вооружении.

    Российские военнослужащие за минувшую неделю уничтожили 11,8 тыс. украинских солдат и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за этот же период было отражено 45 контратак ВСУ.

    Марочко уточнил, что операции проводились в Харьковской области и на территориях Луганской и Донецкой народных республик. С 26 октября по 1 ноября 2024 года группировки «Запад» и «Юг» отбили атаки противника, добавив, что потери увеличились на 510 солдат по сравнению с предыдущей неделей.

    Кроме того, российские силы уничтожили 196 единиц автомобильной техники, 89 бронемашин, 5 танков и 3 пусковые установки реактивных систем залпового огня. Были также повреждены 96 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 30 полевых складов с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Запад» продвинулись в направлении села Терны под Кременной заявляли в Минобороны России. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины частично потеряли контроль под Кременной в результате действий российских подразделений.

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    4 ноября 2024, 23:09 • Новости дня
    США сообщили о десяти тыс. военных КНДР в Курской области

    Администрация США утверждает о возможном участии десяти тыс. военных КНДР в боевых действиях

    США сообщили о десяти тыс. военных КНДР в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американская администрация заявила о возможном участии 10 тысяч военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, что может сделать их законными военными целями для ВСУ.

    Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, северокорейские силы могут вступить в боевые действия против украинских войск в ближайшие дни, однако достоверность этой информации еще предстоит проверить, передает ТАСС.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. При этом, по информации The New York Times, США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону спецоперации.

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    4 ноября 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин рассказал, на ком держится Россия

    Путин заявил, что Россия держится на героях, как погибший командир батареи

    Путин рассказал, на ком держится Россия
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях на Красной площади в честь Дня народного единства. Глава государства поцеловал и пообщался с детьми военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

    Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Во время встречи девочка из Донецка поделилась историей своего отца, который служил командиром батареи и погиб, защищая регион с 2014 года. Она заявила о своем желании продолжить дело отца и служить Родине.

    Путин отметил важность таких людей для страны, сказав: «На таких людях, как твой папа, Россия и держится».

    Ранее Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

    Кроме того, российский лидер возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям.

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    5 ноября 2024, 02:42 • Новости дня
    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области

    Российские войска поразили технику и живую силу противниками в Запорожской области

    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области
    @ MOD Russia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов.

    «Русская армия проводит массированную атаку ФАБ-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы нацистов на ореховском направлении запорожского фронта», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По его данным, основные удары наносятся в районе Орехова, а также в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе, подчеркнул он.

    Напомним, 31 октября Рогов сообщил, что Главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных, вызванной значительными потерями и тактическими успехами российской армии.

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    4 ноября 2024, 08:30 • Новости дня
    Россия и Индонезия начали первые совместные учения ВМС

    Россия и Индонезия приступили к первым совместным учениям ВМС в Сурабае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС России и Индонезии начали первые в истории совместные учения «Орруда-2024» в Сурабае и Яванском море, подтверждая крепкие дружеские связи между моряками двух стран и активизируя военно-морское сотрудничество.

    ВМС России и Индонезии приступили к первым в истории совместным учениям «Орруда-2024» в индонезийском городе Сурабая, сообщает РИА «Новости». Учения начались 4 ноября и продлятся до 8 ноября, охватывая базовый и морской этапы, которые состоятся в Сурабае и Яванском море соответственно.

    В торжественной церемонии открытия учений приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев. В ходе церемонии стороны обменялись памятными подарками, включая сувениры, посвященные истории ВМС России, и российский шоколад.

    Российский посол в Индонезии Сергей Толченов подчеркнул, что военное сотрудничество является естественной частью межгосударственных связей, и выразил радость по поводу глубоких и искренних отношений между военно-морскими силами обеих стран. «А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами», – отметил он.

    Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России совершил визит в порт Танджунг Перак в Сурабае. В состав отряда вошли корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Индонезия выразила интерес к участию в проекте разработки нового военно-транспортного самолета на базе российского Ил-276, а позже в феврале Россия и Индонезия согласовали сроки поставок Индонезии нескольких тысяч железнодорожных вагонов из России до 2025 года.

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    5 ноября 2024, 00:11 • Новости дня
    Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО

    Глава Минобороны заявил о высоком профессионализме и героизме военных разведчиков

    Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Военные разведчики проявляют героизм и высокую профессиональную подготовку в ходе выполнения своих задач в зоне специальной военной операции, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов накануне Дня военного разведчика.

     «Многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны. <…> И сегодня, в ходе специальной военной операции, военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», – приводит ТАСС слова Белоусова.

    Напомним, 2 ноября глава Минобороны назвал действия освободивших Кураховку бойцов образцом храбрости. До этого он поздравил с освобождением поселка Кругляковка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

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    4 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Мартиндейл сообщил о падении боевого духа украинских боевиков

    Американец Мартиндейл сообщил об утрате боевого духа украинскими боевиками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что боевой дух украинских боевиков значительно упал, они напуганы и считают, что нет веских причин продолжать воевать, предпочитая вернуться домой.

    Американец Дэниэл Мартиндейл, ранее поддерживавший Вооруженные силы России и передававший информацию о целях на подконтрольной ВСУ территории, заявил, что боевой дух украинских боевиков заметно ослаб, сообщает РИА «Новости». Мартиндейл отметил, что украинские военные напуганы и не видят веских причин продолжать борьбу. Он подчеркнул, что многие из них просто хотят вернуться домой и не имеют мотивации для дальнейшей службы.

    В своем интервью Мартиндейл отметил, что в последние дни пребывания на территории, контролируемой Украиной, он не встречал солдат из националистических батальонов. Вместо этого он видел только бойцов территориальной обороны, которые потеряли боевой дух. В то время как некоторые украинские бойцы все еще придерживаются идеи победы над Россией, чтобы не допустить возрождения Советского Союза, Мартиндейл утверждает, что их моральный дух существенно снизился по сравнению с прошлым годом.

    По словам Мартиндейла, даже те, кто все еще верит в необходимость победы над Россией, находятся в заблуждении. Однако, несмотря на их убеждения, он не считает, что их моральный дух соответствует уровню, который был у них год назад. Таким образом, по мнению американца, внутренняя мотивация украинских сил значительно ослабла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец Дэниэл Мартиндейл, который ранее сотрудничал с Вооруженными силами России, надеется после окончания специальной военной операции заняться фермерством и завести семью в России, а также он рассказал о своих методах конспирации, используемых при работе с российскими военными.

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    4 ноября 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли 350 военных и технику в Курской области

    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 350 военных и технику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области за сутки украинские войска лишились более 350 военнослужащих, нескольких танков и бронетехники, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних суток потеряли в Курской области более 350 военнослужащих, четыре танка и четыре боевые машины пехоты Bradley, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество военной техники, включая бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, два миномета и зенитно-ракетный комплекс «Оса». Также сообщается о потерях среди транспортных средств и инженерной техники.

    Российская группировка войск «Север», действующая в регионе, успешно отразила две контратаки ВСУ в направлении Новоивановки, а также сорвала атаки в районах Леонидово и Плехово. В результате этих боевых действий формированиям украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад был нанесен значительный урон, утверждают в Минобороны РФ. Также сообщается о потерях ВСУ в виде 30 человек убитыми и ранеными и уничтожении двух автомобилей.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 29,6 тыс. военнослужащих. Кроме того, уничтожены 184 танка, 106 боевых машин пехоты и более тысячи боевых бронированных машин. Российские вооруженные силы также заявляют о ликвидации значительного арсенала оружия и техники, в том числе пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая американские HIMARS и MLRS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ в Курской области, а Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    4 ноября 2024, 23:32 • Новости дня
    США одобрили продажу Южной Корее самолетов E-7 на 4,92 млрд долларов

    Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Южной Корее самолетов E-7

    Tекст: Максим Попов

    Госдепартамент США утвердил сделку на 4,92 млрд долларов по продаже Южной Корее радиолокационных самолетов E-7 с дополнительным оборудованием.

     США одобрили сделку по продаже Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7 и соответствующего оборудования на сумму 4,92 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности США .

    Согласно условиям контракта, Южная Корея получит десять двигателей CFM56, из которых восемь будут установлены на самолеты, а два станут запасными. Помимо этого, в состав сделки входят семь лазерных передатчиков Guardian, четыре из которых будут установлены, а три останутся в запасе, и другое необходимое оборудование.

    США уверены, что данная сделка укрепит обороноспособность Южной Кореи как ключевого союзника в Индо-Тихоокеанском регионе. Самолеты E-7 позволят Корее улучшить возможности в сфере разведки, наблюдения и управления воздушным пространством, а также усилит взаимодействие ее военно-воздушных сил с американскими по стандартам C4ISR.

    Как ожидается, основным подрядчиком сделки станет корпорация Boeing из Рентона, штат Вашингтон.

    Напомним, накануне The Financial Times сообщила, что Южная Корея может вооружить Украину в случае ввода войск КНДР в Курскую область. До этого посол России в Южной Кореи Георгий Зиновьев отметил, что Москва и Сеул имеют возможность восстановить двусторонние отношения, несмотря на санкции, введенные после начала специальной военной операции.

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    4 ноября 2024, 12:26 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в Харьковской области

    Подразделения ВС РФ нанесли поражение ВСУ в Харьковской и Донецкой областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли значительное поражение украинским подразделениям в Харьковской области, уничтожив свыше 25 военнослужащих и несколько единиц техники, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение украинским формированиям, включая 71-ю аэромобильную и 95-ю десантно-штурмовую бригады. В результате были уничтожены свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровых гаубицы Д-30.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои позиции на переднем крае, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных и штурмовых бригад ВСУ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. По данным, отражены четыре контратаки штурмовых групп. Потери противника составили до 440 военнослужащих, танк и несколько артиллерийских установок.

    В то же время подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике. Отразив контратаку ВСУ, они нанесли поражение нескольким механизированным и десантно-штурмовым бригадам, уничтожив свыше 490 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Подразделения «Центр» также улучшили тактическое положение, отражая десять контратак украинских формирований в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер и несколько артиллерийских орудий.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, используемым ВСУ. Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 42 беспилотных летательных аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России показало уничтожение гаубицы ВСУ с использованием боеприпаса «Краснополь», а также сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью.

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    5 ноября 2024, 03:08 • Новости дня
    Ветеран ГРУ заявил о возвращении России к приоритетам времен Холодной войны

    Ветеран ГРУ рассказал о новой военно-разведывательной доктрине России

    Tекст: Максим Попов

    Основной задачей российской военной разведки стало отслеживание активности США и НАТО в ключевых регионах, включая Арктику и Черноморское побережье, заявил Ветеран ГРУ и руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

    По словам Винокурова, приоритеты работы российской военной разведки снова сместились в сторону США и НАТО как в годы Холодной войны, передает РИА «Новости».

    Винокуров отметил, что ранее основной задачей ГРУ считалась борьба с международным терроризмом. Но теперь на первое место выходит противостояние с США и их союзниками из НАТО.

    Эксперт подчеркнул, что важнейшей задачей ГРУ становится отслеживание военно-политической обстановки в различных регионах. Особое внимание уделяется Арктическому, Балтийскому, Черноморскому и Индо-Тихоокеанскому регионам, где отмечается повышенная активность США. Это требует от российской разведки постоянного мониторинга и анализа происходящих изменений.

    Напомним, накануне глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что они проявляют героизм и высокую профессиональную подготовку в ходе выполнения задач в зоне СВО.

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