Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – обратился глава государства к активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области, передает ТАСС.

На встрече также выступил 16-летний слушатель центра Илья, который рассказал президенту о том, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими «куется победа».

Путин поддержал молодого активиста, повторив: «Да-да, да мы зачистим эту территорию».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.