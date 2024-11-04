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    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    11 комментариев
    4 ноября 2024, 15:43 • Новости дня

    Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины и отметил важность работы волонтеров в будущем.

    «Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – обратился глава государства к активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области, передает ТАСС.

    На встрече также выступил 16-летний слушатель центра Илья, который рассказал президенту о том, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими «куется победа».

    Путин поддержал молодого активиста, повторив: «Да-да, да мы зачистим эту территорию».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

    4 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства, который отмечается в России ежегодно 4 ноября.

    В мероприятии участвовали Путин, главы традиционных конфессий и представители общественных организаций. Среди участников религиозные лидеры, такие как патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и главный муфтий России Талгат Таджуддин. Присутствовали также представители других религиозных конфессий, включая главного раввина России Берла Лазара, передает ТАСС.

    Путин отметил важность исторического события, связанного с Мининым и Пожарским, подчеркнув, что в начале XVII века Россия «стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира». Однако, добавлял глава государства, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, «отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России».

    На церемонии присутствовали и представители молодежных, ветеранских и патриотических организаций, включая «Юнармию», «Движение первых» и другие. Запланировано, что после церемонии Путин посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.

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    3 ноября 2024, 15:24 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по местам ротации ВСУ в пригороде Сум в Курской области
    ВС России нанесли удары по местам ротации ВСУ в пригороде Сум в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении, рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в районе Сум на Украине были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, первые удары были нанесены в 20.50, а затем повторились в 0.40 ночи, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что целью атак стали группы, прибывающие для усиления и ротации на Курском направлении. В частности, удары были нанесены в районе населенного пункта Юнаковка, который расположен недалеко от границы с Курской областью России.

    По словам Лебедева, удары также были направлены на тракторный парк, где ремонтируется поврежденная техника ВСУ, а также на склад с боекомплектами. Он добавил, что «прилет» был зафиксирован и по месту сбора украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска в Курской области успешно отразили три контратаки ВСУ, что предотвратило прорыв обороны на данном направлении.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    2 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России начал расследование по факту гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили в ГВСУ СК России.

    Поводом для открытия уголовного дела стала фотография в социальных сетях, на которой изображены пленные российские военнослужащие без признаков жизни, передает РИА «Новости». На фотографии у одного из погибших руки связаны за спиной. Это может свидетельствовать о том, что военнослужащие погибли не в результате боевых действий, а уже находясь в плену у украинских боевиков, сообщили в СКР.

    Временно исполняющий обязанности заместителя председателя СК России Константин Корпусов поручил следственному управлению ГВСУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло. Важной задачей расследования является установление точного места, где была сделана фотография, фиксация всех доказательств совершенных преступлений и выявление лиц, причастных к гибели военнослужащих.

    Ранее сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат в Курской области. The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.

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    2 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Экс-футболист «Локомотива» Алиев внесен в список террористов
    Экс-футболист «Локомотива» Алиев внесен в список террористов
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший игрок московского «Локомотива» и махачкалинского «Анжи» Александр Алиев включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Ведомство обновило перечень террористов и экстремистов Алиевым Александром Александровичем, родившимся 3 февраля 1985 года в Хабаровске, передает РИА «Новости».

    Следствие полагает, что не позднее 30 августа Алиев разместил видео с призывами к террористической деятельности в Курской области.

    Алиев завершил свою игровую карьеру, проведя 28 матчей за национальную сборную Украины.

    В октябре Алиева внесли в базу розыска МВД России из-за подозрений в призывах к террористической деятельности. В ГСУ СК по Москве поясняли, что в отношении Алиева возбуждено уголовное дело, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.

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    2 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток»

    Эвакуированная сообщила о минировании села Большое Солдатское минами «Лепесток»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эвакуированная жительница Курской области рассказала о минировании села Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток» и перебоях в снабжении электроэнергией и газом.

    ВСУ усыпали курское село Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток», передает РИА «Новости». Об этом сообщила эвакуированная из региона женщина, ставшая свидетелем на допросе военных следователей. Кадры ее допроса есть в распоряжении издания.

    Эвакуированная рассказала, что связывалась со знакомой из села, где они раньше проживали. Женщина отметила, что «газ перебили, газа нет... свет с перебоями тоже». По ее словам, ВСУ использовали кассетные бомбы, что привело к серьезным разрушениям в Большом Солдатском.

    Кроме того, она сообщила, что в дом ее родственницы в Большом Солдатском попала украинская ракета. Женщина добавила, что эвакуация ее родственницы с детьми проходила под обстрелами, и в этом помогали волонтеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская бронеколонна 49-й бригады с натовской техникой в Сумской области подорвалась на минах, расставленных ВСУ, когда двигалась к Курской области. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что ВСУ заминировали рюкзаки и пачки сигарет в Курской области.

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    3 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
    ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям 17-й танковой, 36-й бригады морской пехоты, 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ около Леонидово, Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, сообщили в Минобороны.

    Кроме того подразделения группировки отразили три контратаки противника в направлении Малой Локни, Новоивановки и Плехово. ВСУ при этом потеряли убитыми и ранеными до 30 человек, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й бригады спецназначения, 17-й танковой, 36-й бригады морской пехоты, 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины поблизости от Александрии, Бондаревки, Гуево, Дарьино, Казачьей Локни, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Махновки, Мелового, Нижнего Клина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Старой Сорочины и Плехово.

    Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 1-й бригады спецназначения, 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 103-й, 106-й, 129-й бригад тербороны ВСУ рядом с Андреевкой, Басовкой, Беловодами, Журавкой, Миропольем, Ободами, Павловкой и Хотенью, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, кроме того уничтожены также станция РЭБ и боевая машина пехоты.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29250 военнослужащих, 180 танков, 102 машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 бронемашины, 785 автомобилей, 255 арторудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, десять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной техники, в том числе 13 машин разграждения подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки в Курской области потеряла более 250 военнослужащих, семеро украинских боевиков сдались в плен. За предыдущие сутки ВСУ также потеряли более 250 человек.

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    3 ноября 2024, 15:15 • Новости дня
    ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области

    ВСУ бросили тела погибших военных в урочище Ясиново Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В урочище Ясиново в Курской области обнаружено множество тел погибших украинских солдат, брошенных ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    В районе урочища Ясиново, расположенного в Кореневском районе Курской области, были обнаружены тела погибших украинских военных, передает ТАСС.

    Источник в силовых структурах сообщил, что урочище буквально усеяно телами украинских солдат, которые не были эвакуированы с поля боя после выполнения приказов командования ВСУ. По его словам, тела этих солдат будут переданы украинской стороне в рамках обменного процесса, чтобы родственники погибших «похоронили их по-человечески».

    Минобороны России сообщило, что за последние сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих.

    Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки в Курской области потеряла более 250 военнослужащих, семеро украинских боевиков сдались в плен.

    За предыдущие сутки ВСУ также потеряли более 250 человек.

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    2 ноября 2024, 04:41 • Новости дня
    Морпех рассказал о деморализации и дезертирстве в рядах ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные в Курской области часто покидают позиции из-за наступления российских морпехов, отметил офицер ЧФ с позывным Клинцы.

    По его словам, на пути продвижения российских войск к Судже в Курской области  украинские военные часто оставляют свои позиции. «Противник очень сильно деморализован. Он знает, что наступают морские пехотинцы», – приводит РИА «Новости» слова морпеха.

    Офицер подчеркнул, что  отряды ВСУ оказывают сопротивление, но настроены менее решительно, чем ранее. Он отметил, что деморализация в рядах ВСУ связана с пониманием солдатами безысходности их положения и отсутствием поддержки. Это, по мнению Клинцы, приводит к частым случаям дезертирства и оставлению позиций.

    Напомним, ранее морпехи сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников. До этого стало известно, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Курской области

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    2 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Пострадавшим от ВСУ в Курской области решено выделить 48 млн рублей

    Правительство решило направить на выплаты пострадавшим от действий ВСУ в Курской области 48 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    С целью оказания единовременной материальной помощи пострадавшим от действий вооруженных сил Украины в Курской области дополнительно выделят более 48 млн рублей, говорится в распоряжении кабмина России, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Кабмин распорядился выделить до 48,36 млн рублей «МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки» ВСУ.

    Деньги будут выделены «из резервного фонда» правительства, «имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам», передает РИА «Новости».

    Властям Курской области поручено предоставить МЧС России списки нуждающихся граждан для получения помощи. Контроль за использованием выделенных средств будет вести МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ВСУ вторглись на территорию Курской области. За время боевых действий на Курском направлении потери украинской армии составили более 29 тыс. военнослужащих, сотни единиц бронетехники, артиллерии и автомобилей, включая РСЗО HIMARS и MLRS, а также зенитные ракетные комплексы. На Западе заявили, что именно вторжение ВСУ в Курскую область привело к колоссальным территориальным потерям для Украины в октябре 2024 года.

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    2 ноября 2024, 10:07 • Новости дня
    Путин поздравил Садулаева с победой на чемпионате мира

    Путин отметил лидерские качества Садулаева после победы на чемпионате мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с его победой на чемпионате мира в Тиране в неолимпийских весовых категориях, отметив, что несмотря на отстранение от Олимпийских игр 2024 года, Садулаев проявил лидерские качества.

    Путин поздравил Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях, сообщает ТАСС. Он добавил: «Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило вас, закалило характер, сделало сильнее».

    Путин подчеркнул лидерские качества Садулаева, выразив уверенность, что его победа станет ярким примером для будущих поколений спортсменов. Президент пожелал борцу дальнейших достижений и всего наилучшего в профессиональной карьере.

    Абдулрашид Садулаев в свои 28 лет уже является двукратным олимпийским чемпионом. На его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира и четыре – Европы. В апреле Садулаеву было отказано в участии в лицензионном турнире в Баку, отборочных соревнованиях для Олимпийских игр в Париже, из-за его поддержки СВО и связи с обществом «Динамо».

    Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях проходил в Тиране с 28 по 31 октября. Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, что не помешало Садулаеву продемонстрировать свои выдающиеся спортивные способности и в шестой раз подняться на высшую ступень пьедестала почета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил чемпиона мира Марка Петровского с победой и недавней женитьбой на открытии международного центра самбо и бокса в Лужниках и поздравил победителя Олимпийских игр Александра Большунова, отметив его бойцовские качества, а также поздравил российских спортсменов с победами на чемпионатах мира по боксу, борьбе и художественной гимнастике.

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    4 ноября 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин рассказал, на ком держится Россия

    Путин заявил, что Россия держится на героях, как погибший командир батареи

    Путин рассказал, на ком держится Россия
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях на Красной площади в честь Дня народного единства. Глава государства поцеловал и пообщался с детьми военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

    Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Во время встречи девочка из Донецка поделилась историей своего отца, который служил командиром батареи и погиб, защищая регион с 2014 года. Она заявила о своем желании продолжить дело отца и служить Родине.

    Путин отметил важность таких людей для страны, сказав: «На таких людях, как твой папа, Россия и держится».

    Ранее Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

    Кроме того, российский лидер возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям.

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    2 ноября 2024, 09:34 • Новости дня
    Песков: Путин начал готовить речь для выступления на пленарной сессии «Валдая»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин начал подготовку к выступлению на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» с темой «Прочный мир», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин уже приступил к подготовке своей речи для предстоящей пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Тема XXI заседания клуба в этом году формулируется как «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России выступит на пленарном заседании клуба «Валдай», запланированном на 2024 год, с темой «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир».

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    3 ноября 2024, 13:37 • Новости дня
    Спасавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области спас помогавший Поддубному мужчина

    Спасавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области спас помогавший раненому Поддубному мужчина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Курской области, спасаясь от украинских дронов, переправлялись через речку и вынуждены были лежать на муравейниках, пока их не вывез мужчина, ранее помогавший раненому военкору Евгению Поддубному.

    Как сообщает РИА «Новости», жители Курской области рассказали шокирующие подробности о том, как спасались от нападения дронов ВСУ. На допросе у военных следователей эвакуированная жительница описала, как ей и ее родственникам пришлось скрываться в непростых условиях.

    По словам женщины, переправа через реку была вынужденной мерой, чтобы уклониться от автоматных очередей, которые сопровождали их побег. Оказавшись на другой стороне, они были вынуждены лежать на муравейниках, чтобы оставаться незамеченными для вражеских дронов, которые кружили над ними. В конце концов, их вывез мужчина, который ранее помог раненому военкору Евгению Поддубному.

    Ранее сообщалось, что жители города Суджа в Курской области более четырех часов провели в подвале многоэтажки, укрываясь от обстрелов ВСУ утром 6 августа.

    Напомним, в начале августа в Курской области был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Позже президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Поддубному звания Героя России за тяжелое ранение, полученное им во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО.

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    2 ноября 2024, 17:40 • Новости дня
    Вертолет Ка-52М поразил бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Экипаж армейской авиации в составе смешанной тактической группы уничтожил как живую силу, так и бронетехнику противника, пояснило ведомство, передает ТАСС. Минобороны опубликовало видеоматериалы, подтверждающие успешную операцию.

    После выполнения задачи экипаж Ка-52М провел противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек для предотвращения атак, после чего благополучно вернулся на площадку вылета. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

    Ранее вертолеты Ка-52М также поражали бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого Ка-52М предотвратили ротацию подразделений ВСУ в этом районе.

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    3 ноября 2024, 09:54 • Новости дня
    Путин присудил премию за укрепление нации в 2024 году

    Премия за укрепление нации 2024 года присуждена Виртуозовой, Дорошенко и Жаричу

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии за вклад в укрепление единства российской нации на 2024 год Наталье Виртуозовой, Павлу Дорошенко и Алексею Жаричу.

    Глава государства подписал указ о присуждении премии за вклад в укрепление единства российской нации на 2024 год. Лауреатами стали Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко и Алексей Жарич, сообщается на сайте правовой информации.

    Виртуозова занимает должность гендиректора автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия». Дорошенко является заместителем директора по выставочной деятельности в той же организации. Жарич работает заместителем начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 28 октября прошла церемония награждения лауреатов премии «Гордость нации», где наградили участников из 17 регионов России.

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    Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

    В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром. В конце октября он был эвакуирован и сейчас находится в Москве. Эксперты считают, что история Мартиндейла – это не только провал украинских спецслужб, но и всей политики Киева на внешнем контуре. Подробности

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    Вторая победа Санду в Молдавии подаст Европе плохую идею

    В воскресенье молдаване выберут себе президента из Майи Санду и Александра Стояногло. Изнутри Молдавии трудно выбрать в пользу Санду, поскольку результаты ее президентства там хорошо видны. Поэтому у Стояногло есть шансы. Но вне зависимости от фамилии победителя, противостояние в Молдавии грозит изменить систему выборов во всей Европе. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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