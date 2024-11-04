4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.4 комментария
Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины и отметил важность работы волонтеров в будущем.
«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – обратился глава государства к активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области, передает ТАСС.
На встрече также выступил 16-летний слушатель центра Илья, который рассказал президенту о том, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими «куется победа».
Путин поддержал молодого активиста, повторив: «Да-да, да мы зачистим эту территорию».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.