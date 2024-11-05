  • Новость часаРоссия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Францию накрыли войны наркоторговцев
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    Киев подтвердил желание прекратить взаимные удары по энергетике
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    Рютте заявил о строительстве второго завода Rheinmetall на Украине
    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей
    Путин назначил выпускника «Времени героев» врио главы Тамбовской области
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    7 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    13 комментариев
    5 ноября 2024, 04:21 • Новости дня

    Ветеран ГРУ рассказал о вербовке Столтенберга советской разведкой

    Ветеран ГРУ Винокуров рассказал о разработке Столтенберга советской разведкой под псевдонимом Стеклов

    Tекст: Максим Попов

    Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать, сообщил ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

    По словам Винокурова, бывший Генсек НАТО Столтенберг в конце 1980-х – начале 1990-х годов контактировал с представителями советской внешней разведки, но отказался сотрудничать, сообщив о своих контактах норвежским службам безопасности, передает РИА «Новости».

    Как отметил Столтенберг, в молодости он встречался с представителем советской разведки в Норвегии и по просьбе норвежской контрразведки пытался привлечь его на свою сторону. Однако, по словам Винокурова, все было в точности наоборот.

    Напомним, ранее ветеран ГРУ рассказал, что основной задачей российской военной разведки стало отслеживание активности США и НАТО в ключевых регионах, включая Арктику и Черноморское побережье.

    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



    Коментарии (16)
    2 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово

    Военный аналитик Рожин: Вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении

    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск, а также откроет различные опции для дальнейшего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска подошли к пригороду Курахово.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского. «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия», – считает аналитик.

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Между тем вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении, подчеркнул Рожин. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение. «Так, это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, более активно заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные опции для дальнейшего наступления Российской армии. «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет легкой прогулкой, не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска подошли к ближайшему пригороду подконтрольного ВСУ города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.

    «Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», – рассказал РИА «Новости» Рогов, добавив, что в трех населенных пунктах уже идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления противника.

    Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющего оперативно-стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

    Ранее на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и пожаловались на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно.

    Коментарии (7)
    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    Коментарии (0)
    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

    Коментарии (4)
    2 ноября 2024, 19:27 • Новости дня
    ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию

    Россельхознадзор сообщил о поставке 90 тонн масла из ОАЭ в Россию

    ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября в страну ввезено 90 тонн продукции.

    По информации пресс-службы Россельхознадзора, первая поставка состоялась 18 октября 2024 года. До этого момента поставки масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись, передает ТАСС

    Согласно данным системы ФГИС «ВетИС», ко 2 ноября в Россию было импортировано 90 тонн сливочного масла. «Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года», – уточнили в ведомстве.

    Поставка из ОАЭ открывает новые возможности для рынка и может повлиять на ассортимент масложировой продукции в России. Это также свидетельствует о расширении торговых связей между странами, что важно в условиях текущих экономических реалий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост производства мороженого в России привел к дефициту сливок и, как следствие, к повышению цен на сливочное масло. Ранее в Минсельхозе сообщали о мерах по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. Турецкие производители начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 29 октября в страну ввезено 20 тонн продукции из Турции. Россия в 2024 году открыла импорт сливочного масла из Индии и Ирана, что является частью стратегии Минсельхоза по увеличению поставок продукта.

    Коментарии (51)
    2 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    @ Divisione Produzione Fotografica/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    О готовности помочь сообщили представители Катара, ЮАР и Ватикана, представители одной из стран выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России украинским военнопленным, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям выразили готовность помочь представители Катара, ЮАР и Ватикана, передает РБК.

    Сторона, пожелавшая взять на себя такую роль, еще не названа, однако кандидатуру должны утвердить как в Москве, так и в Киеве.

    «Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», – отметил он.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2024, 20:50 • Новости дня
    На «Госуслугах» запущен сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать
    На «Госуслугах» запущен сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Жизненная ситуация», который помогает организовать переезд из одного региона России в другой, обеспечивая все необходимые государственные услуги в одном месте.

    Новый инструмент был презентован вице-премьеру Дмитрию Григоренко в лаборатории пользовательского тестирования госуслуг в Калининграде. Он позволяет жителям страны комплексно получить все необходимые государственные услуги при смене постоянного места жительства, сообщает ТАСС.

    С помощью сервиса можно подать заявление о регистрации по новому месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детский сад, переоформить пенсии и социальные выплаты, а также встать на учет в военкомате.

    Аппарат вице-премьера также сообщил, что пользователи получат справочную информацию о комфортном переезде для людей с особенностями здоровья, выборе транспортной компании, перевозке домашних животных и необходимых документах для переезда на автомобиле.

    В 2025 году ожидается значительное сокращение сроков оформления и количества необходимых документов для переезда. Вместо 20 дней оформление будет занимать 10 дней, а количество документов уменьшится с пятнадцати до пяти. Это также сократит число визитов в ведомства с восьми до четырех.

    Григоренко подчеркнул, что переезд между регионами сопряжен с множеством бюрократических процедур и оформлением документов. Новый сервис должен упростить этот процесс, позволяя сосредоточиться на более важных аспектах переезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России намерено расширить список сервисов, доступных пользователям Единой биометрической системы через приложение «Госуслуги биометрия». С 1 ноября в России заработала новая система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, и соответствующие справки можно получать в фонде «Защитники Отечества». С начала этого года, объявленного Годом Семьи, в российские загсы через портал Госуслуг поступило более 450 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию брака.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2024, 11:16 • Новости дня
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей

    Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом

    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Запада не спасает Киев от потери территорий, так как украинское руководство продолжает срывать достигнутые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Киев продолжает терять территории из-за постоянного срыва договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что украинское руководство, получая поддержку Запада, устраняет достигнутые договоренности одну за другой.

    «Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», – указал Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

    Коментарии (7)
    4 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада, несмотря на заявления о санкциях, продолжают активно торговать с Россией, особенно в сфере энергоносителей.

    «Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать», – сказал Сийярто в ходе дебатов в венгерском парламенте, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия значительно увеличила экспорт нефти в Индию, откуда Германия теперь закупает больше нефти. В то же время, как отметил министр, западноевропейские страны утверждают, что не покупают российский газ, хотя объемы СПГ из России в Европу продолжают расти.

    Сийярто также указал на лицемерие западных политиков, которые публично выступают против российских энергоносителей, но за закрытыми дверями заключают сделки с Россией. Он подчеркнул, что такие действия противоречат провоенной риторике, распространяемой этими странами.

    Ранее депутат ФРГ Штеффен Котре заявил, что отказ Германии от закупок российской энергии негативно сказывается на кошельках населения и конкурентоспособности немецких компаний.

    2 ноября бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми.

    Коментарии (5)
    4 ноября 2024, 23:09 • Новости дня
    США сообщили о десяти тыс. военных КНДР в Курской области

    Администрация США утверждает о возможном участии десяти тыс. военных КНДР в боевых действиях

    США сообщили о десяти тыс. военных КНДР в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американская администрация заявила о возможном участии 10 тысяч военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, что может сделать их законными военными целями для ВСУ.

    Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, северокорейские силы могут вступить в боевые действия против украинских войск в ближайшие дни, однако достоверность этой информации еще предстоит проверить, передает ТАСС.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. При этом, по информации The New York Times, США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону спецоперации.

    Коментарии (6)
    3 ноября 2024, 11:35 • Новости дня
    Депутат Саралиев: Киев саботировал обмены военнопленных ради боевиков и наемников
    Депутат Саралиев: Киев саботировал обмены военнопленных ради боевиков и наемников
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киевские власти задерживают обмен военнопленными, предпочитая возвращать боевиков запрещенных организаций и иностранных наемников, заявил депутат Госдумы и представитель координационной группы парламента по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Киев сосредоточен на обмене боевиков националистических батальонов, таких как «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими организациями и запрещены в России), а также иностранных наемников.

    В результате тысячи кадровых украинских военных остаются в плену, поскольку Киев игнорирует их, считая предателями.

    Саралиев отметил, что Украина сосредоточена на возврате боевиков и наемников, несмотря на многочисленные предложения российской стороны по обмену рядовых украинских солдат.

    Депутат привел пример, когда Минобороны в этом году предложило обменять 935 военнопленных, но Киев согласился забрать только 279. Это вызывает недовольство среди родственников пленных на Украине, которые обвиняют власти в бездействии.

    При этом политик добавил, что на саммите в Монреале украинская сторона обвинила Россию в отказе включать морских пехотинцев в обменные списки, но российская сторона уже вернула 29 морпехов в 2024 году.

    Кроме того, Саралиев напомнил о предложении России обменять всех пленных на равное количество, предложение поддержали родственники военных и общественники на Украине. Однако Киев использует процесс обмена как политический инструмент.

    Как отмечала спикер МИД Мария Захарова, представители Украины предпочитают обменивать на пленных бойцов экстремистских батальонов, в то время как предложения России по обмену других военнопленных игнорируются.

    Коментарии (4)
    4 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»

    Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о внешнем влиянии на результаты выборов в Молдавии

    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.

    «Позорная организация выборов в Молдове», – написал в своем Telegram-канале Косачев. По его словам, результаты голосования были определены не внутри страны, а извне. Он подчеркнул, что голоса из-за границы сыграли ключевую роль, так как организаторы выборов создали неравные возможности для избирателей, поддерживающих разных кандидатов.

    Сенатор также выразил недовольство положительными оценками избирательного процесса, поступающими от западных стран. Он отметил, что такие оценки являются предательством демократических ценностей, которые они провозглашают.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Напомним, в понедельник Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2024, 10:17 • Новости дня
    Жителям Суджи пришлось лежать друг на друге в подвале из-за обстрелов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Жители города Суджа в Курской области более четырех часов провели в подвале многоэтажки, укрываясь от обстрелов ВСУ утром 6 августа, сообщила одна из эвакуированных женщин.

    По ее словам, вместе с соседями женщина бежала прятаться в подвал многоэтажного дома, куда также прибежали жители соседних домов, передает РИА «Новости».

    «Мы спустились в подвал. Я никогда этого не забуду, что детки маленькие, потом детки среднего возраста, мы, а сверху на нас лежали мужчины. Мы стояли под бомбежками четыре часа. Все, что я могу сказать, этого момента никогда не забуду. Когда мы начали выходить из подвала, снова был прилет. И прилет был в середину нашего двора», – рассказала жительница города.

    Она также поделилась опытом эвакуации из Суджи на машине с соседями. По ее словам, они читали молитвы, наблюдая за полетом дронов. Женщина отметила, что видели горящие машины и трупы на дороге, что дополнительно усиливало атмосферу ужаса и страха.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 130 украинских военных, обвиняемых в преступлениях на территории Курской области, включая обстрелы населенных пунктов.

    Газета New York Times писала о свидетельствах очевидцев о стрельбе украинских военных по гражданским в населенных пунктах Курской области.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    Экс-офицер СБУ: Группа ДРГ в Брянской области состояла из кадровых военных НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская диверсионная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военных НАТО, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, украинская диверсионно-разведывательная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военнослужащих НАТО, передает РИА «Новости».

    «Это была группа кадровых военнослужащих стран НАТО, которых страны НАТО в достаточном количестве присылают на Украину для получения реального боевого опыта», – заявил Прозоров.

    По словам экс-подполковника СБУ, руководство НАТО стремится, чтобы кадровые военные получали опыт участия в современной войне.

    Он отметил, что война на Украине отличается от операций в Афганистане, Ираке и Африке, это классический тип войны. Западные страны, по его мнению, готовятся к возможным столкновениям с Россией и ее союзниками, что делает опыт, приобретаемый на Украине, бесценным для военных НАТО.

    Кроме того, Прозоров добавил, что эти военнослужащие – не наемники, приехавшие за заработком или из-за ненависти к России, они выполняют приказы своих правительств.

    Напомним, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был уничтожен. В результате операции на границе в Брянской области были обнаружены взрывчатые вещества Semtex у ликвидированных наемников. Как сообщили в Росгвардии, украинская ДРГ состояла из 10 человек.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2024, 14:13 • Новости дня
    Карасин прокомментировал условие Турции по установлению мира на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на предложение Турции относительно урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что позиция России была четко обозначена президентом Владимиром Путиным.

    Он отметил, что глава государства давно сформулировал позицию России по этому вопросу, и она настолько детализирована и важна, что к ней трудно добавить что-либо новое, передает «Лента.ру».

    Карасин подчеркнул, что, несмотря на многочисленные заявления зарубежных политиков, Россия остается верной озвученной Путиным позиции.

    «Хотя в то же время, конечно, мы не закрыты для разного рода обмена мнениями, переговоров, обсуждения этой темы», – резюмировал он.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт должен быть завершен с сохранением территориальной целостности Украины. Ранее аналитик журнала National Interest Харрисон Касс выразил мнение, что Украине следует сосредоточиться на переговорах с Россией, а не на требованиях о новых поставках оружия. Глава МИД Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    Коментарии (0)
    4 ноября 2024, 02:46 • Новости дня
    Совфед определил размер пособий по родам на 2025 год

    Максимальные пособия по родам в 2025 году достигнут 1,1 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России составит 1,1 млн рублей при многоплодной беременности, а также будет предоставляться отпуск продолжительностью до 194 дней.

    Как сообщает РИА «Новости», сенатор Ольга Епифанова рассказала, что в 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности составит 794 тыс. рублей, при осложненных родах – 885 тыс. рублей, а при многоплодной беременности – 1,1 млн рублей. Этим женщинам будет предоставляться отпуск на срок до 194 дней.

    Епифанова пояснила, что размер пособия зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России за расчетный период, который составляет два предыдущих календарных года.

    Женщины, находившиеся в декрете или ухаживавшие за детьми до полутора лет, могут изменить расчетный период, обратившись в Соцфонд.

    Минимальное пособие по беременности и родам также варьируется в зависимости от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ в России составит 22 440 рублей, что определяет минимальные выплаты: 103 285 рублей при одноплодной беременности, 115 089 рублей при осложненных родах и 143 123 рубля при многоплодной беременности.

    Для получения пособия необходимо оформить листок нетрудоспособности в женской консультации на 30-й неделе беременности, после чего Соцфонд автоматически назначит выплату после регистрации электронного листка в базе. Выплаты поступают в течение десяти дней после оформления отпуска у работодателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России запланируют повышение детских выплат, включая материнский капитал и другие пособия, в соответствии с ростом прожиточного минимума в регионах.

    Единое пособие на детей объединит несколько ранее существовавших выплат и упростит процесс получения помощи для семей, нуждающихся в поддержке. В 2026 году максимальная выплата по больничному составит 6,8 тыс. рублей в день, что предполагает стаж от восьми лет и зарплату от 233 тыс. рублей в месяц.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ
    В ДНР пленные бойцы ВСУ встретились с родственниками (видео)
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    Иммунолог назвал симптомы вируса Коксаки
    Сийярто уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    Путин назначил Слюсаря врио губернатора Ростовской области
    Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с вирусом Коксаки в школах и детсадах

    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности

    Перейти в раздел

    Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что решение российско-украинского конфликта может быть найдено только в условиях территориальной целостности Украины. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России. Чем обусловлено такое заявление Фидана и как это может отразиться на посредничестве Анкары между Москвой и Киевом? Подробности

    Перейти в раздел

    Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

    В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром. В конце октября он был эвакуирован и сейчас находится в Москве. Эксперты считают, что история Мартиндейла – это не только провал украинских спецслужб, но и всей политики Киева на внешнем контуре. Подробности

    Перейти в раздел

    Вторая победа Санду в Молдавии подаст Европе плохую идею

    В воскресенье молдаване выберут себе президента из Майи Санду и Александра Стояногло. Изнутри Молдавии трудно выбрать в пользу Санду, поскольку результаты ее президентства там хорошо видны. Поэтому у Стояногло есть шансы. Но вне зависимости от фамилии победителя, противостояние в Молдавии грозит изменить систему выборов во всей Европе. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............