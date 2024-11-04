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    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    12 комментариев
    4 ноября 2024, 19:05 • Новости дня

    Эксперт: Православные ценности разделяют все народы России

    Политолог Шаповалов: Милосердие, взаимопомощь и добровольчество присущи гражданам России независимо от вероисповедания

    Эксперт: Православные ценности разделяют все народы России
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Миллионы россиян сегодня принимают участие в добровольческой деятельности. Ведь такие православные ценности как милосердие, взаимопомощь и взаимоуважение разделяют все граждане страны независимо от вероисповедания, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее президент России Владимир Путин выставку «Православная Русь» в Манеже.

    «Очень важно, что президент посетил выставку «Православная Русь – к Дню народного единства» именно в день праздника. Экспозиция рассказывает о том, как на протяжении всей русской истории в стране формируются и развиваются ценности милосердия, взаимопомощи, взаимоуважения, солидарности», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Все это – традиционные русские ценности, характерные для всех наших сограждан независимо от вероисповедания. И кстати День народного единства – яркое тому свидетельство. И в дореволюционный период, и в Советское время, и сегодня меценатство, благотворительность добровольчество, волонтерство являются очень значимыми лейтмотивами нас самих», – добавил он.

    По его словам, сейчас миллионы россиян участвуют в той или иной добровольческой и волонтерской деятельности. «Отдельно стоит сказать о той неоценимой помощи, которую российские волонтеры оказывают семьям военнослужащих, беженцам и пострадавшим от террористических атак ВСУ», – перечислил аналитик.

    «Неслучайно Русская Православная церковь рассказывает об этом в рамках выставки, поскольку все это также является важной христианской ценностью. И тот факт, что практически каждый приход так или иначе участвует в помощи всем, кто в этом нуждается, является ярким подтверждением», – считает эксперт.

    Политолог также обратил внимание на то, что для Путина обращение к благотворительности, милосердию и добровольчеству – тема не новая. «Глава государства постоянно обращает пристальное внимание на подобные гражданские инициативы, а также лично взаимодействует с представителями подобных организаций», – говорит политолог. Резюмируя, он отметил, что визит президента на выставку именно в День народного единства подчеркивает, насколько важна эта деятельность для всех.

    Напомним, Владимир Путин посетил XX церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства», передает ТАСС. Мероприятие, которое проходит в Московском Манеже, совмещает в себе марафон «Знание. Первые» Российского общества «Знание» и мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Президенту провели экскурсию по экспозиции.

    Главу государства встретил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре. Митрополит провел президента по залам выставки, где представлена масштабная экспозиция. Волонтер стенда «Церковь помогает», операционная сестра церковной больницы святителя Алексия Апполинария Старунова рассказала Путину о социальном служении.

    После этого российский лидер вместе с патриархом Кириллом и митрополитом Тихоном подошли к иконе преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Президент узнал, что освящение образа приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини. Икона, написанная маслом в традициях академической живописи XIX – начала XX века, была создана художницей Светланой Ивлевой специально для выставки.

    Помимо этого, Путин осмотрел мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Выставка демонстрирует путешествие по эпохам милосердия и благотворительности, начиная с раннего христианства до современности. Организаторы представили исторические свидетельства и личные истории людей, которые доказали силу добра в мире своим примером.

    4 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства, который отмечается в России ежегодно 4 ноября.

    В мероприятии участвовали Путин, главы традиционных конфессий и представители общественных организаций. Среди участников религиозные лидеры, такие как патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и главный муфтий России Талгат Таджуддин. Присутствовали также представители других религиозных конфессий, включая главного раввина России Берла Лазара, передает ТАСС.

    Путин отметил важность исторического события, связанного с Мининым и Пожарским, подчеркнув, что в начале XVII века Россия «стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира». Однако, добавлял глава государства, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, «отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России».

    На церемонии присутствовали и представители молодежных, ветеранских и патриотических организаций, включая «Юнармию», «Движение первых» и другие. Запланировано, что после церемонии Путин посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.

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    4 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины и отметил важность работы волонтеров в будущем.

    «Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – обратился глава государства к активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области, передает ТАСС.

    На встрече также выступил 16-летний слушатель центра Илья, который рассказал президенту о том, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими «куется победа».

    Путин поддержал молодого активиста, повторив: «Да-да, да мы зачистим эту территорию».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    4 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»

    Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о внешнем влиянии на результаты выборов в Молдавии

    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.

    «Позорная организация выборов в Молдове», – написал в своем Telegram-канале Косачев. По его словам, результаты голосования были определены не внутри страны, а извне. Он подчеркнул, что голоса из-за границы сыграли ключевую роль, так как организаторы выборов создали неравные возможности для избирателей, поддерживающих разных кандидатов.

    Сенатор также выразил недовольство положительными оценками избирательного процесса, поступающими от западных стран. Он отметил, что такие оценки являются предательством демократических ценностей, которые они провозглашают.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Напомним, в понедельник Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    4 ноября 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин рассказал, на ком держится Россия

    Путин заявил, что Россия держится на героях, как погибший командир батареи

    Путин рассказал, на ком держится Россия
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях на Красной площади в честь Дня народного единства. Глава государства поцеловал и пообщался с детьми военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

    Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Во время встречи девочка из Донецка поделилась историей своего отца, который служил командиром батареи и погиб, защищая регион с 2014 года. Она заявила о своем желании продолжить дело отца и служить Родине.

    Путин отметил важность таких людей для страны, сказав: «На таких людях, как твой папа, Россия и держится».

    Ранее Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

    Кроме того, российский лидер возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям.

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    4 ноября 2024, 02:46 • Новости дня
    Совфед определил размер пособий по родам на 2025 год

    Максимальные пособия по родам в 2025 году достигнут 1,1 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России составит 1,1 млн рублей при многоплодной беременности, а также будет предоставляться отпуск продолжительностью до 194 дней.

    Как сообщает РИА «Новости», сенатор Ольга Епифанова рассказала, что в 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности составит 794 тыс. рублей, при осложненных родах – 885 тыс. рублей, а при многоплодной беременности – 1,1 млн рублей. Этим женщинам будет предоставляться отпуск на срок до 194 дней.

    Епифанова пояснила, что размер пособия зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России за расчетный период, который составляет два предыдущих календарных года.

    Женщины, находившиеся в декрете или ухаживавшие за детьми до полутора лет, могут изменить расчетный период, обратившись в Соцфонд.

    Минимальное пособие по беременности и родам также варьируется в зависимости от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ в России составит 22 440 рублей, что определяет минимальные выплаты: 103 285 рублей при одноплодной беременности, 115 089 рублей при осложненных родах и 143 123 рубля при многоплодной беременности.

    Для получения пособия необходимо оформить листок нетрудоспособности в женской консультации на 30-й неделе беременности, после чего Соцфонд автоматически назначит выплату после регистрации электронного листка в базе. Выплаты поступают в течение десяти дней после оформления отпуска у работодателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России запланируют повышение детских выплат, включая материнский капитал и другие пособия, в соответствии с ростом прожиточного минимума в регионах.

    Единое пособие на детей объединит несколько ранее существовавших выплат и упростит процесс получения помощи для семей, нуждающихся в поддержке. В 2026 году максимальная выплата по больничному составит 6,8 тыс. рублей в день, что предполагает стаж от восьми лет и зарплату от 233 тыс. рублей в месяц.

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    4 ноября 2024, 02:38 • Новости дня
    Татнефть подала иск к Туполеву на 5,6 млрд рублей

    Татнефть предъявила иск к Туполеву и Казанскому авиационному заводу

    Tекст: Денис Тельманов

    Татнефть обратилась в суд с иском к Туполеву и Казанскому авиационному заводу на сумму 5,6 млрд рублей, что следует из данных Арбитражного суда Татарстана.

    Как передает ТАСС, компания Татнефть подала иск к АО Туполев на сумму 5,6 млрд рублей. В картотеке дел Арбитражного суда Татарстана истцом значится ПАО Татнефть имени В. Д. Шашина, среди ответчиков указаны Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова – филиал Туполев в Казани, а также московское АО Туполев.

    Татнефть является крупной компанией, специализирующейся на нефтегазодобыче и нефтепереработке. В свою очередь, Туполев занимается проектированием, производством и послепродажным обслуживанием ракетоносцев и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин упрекнул министра транспорта Виталия Савельева за закупку западных самолетов, подчеркивая необходимость увеличения производства отечественных.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авиапроизводители должны учитывать пожелания пассажиров и их требования к сервису при производстве самолетов.

    Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что компания планирует увеличить пассажиропоток на 11% в 2023 году, что соответствует 45,2 млн пассажиров.

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    4 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада, несмотря на заявления о санкциях, продолжают активно торговать с Россией, особенно в сфере энергоносителей.

    «Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать», – сказал Сийярто в ходе дебатов в венгерском парламенте, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия значительно увеличила экспорт нефти в Индию, откуда Германия теперь закупает больше нефти. В то же время, как отметил министр, западноевропейские страны утверждают, что не покупают российский газ, хотя объемы СПГ из России в Европу продолжают расти.

    Сийярто также указал на лицемерие западных политиков, которые публично выступают против российских энергоносителей, но за закрытыми дверями заключают сделки с Россией. Он подчеркнул, что такие действия противоречат провоенной риторике, распространяемой этими странами.

    Ранее депутат ФРГ Штеффен Котре заявил, что отказ Германии от закупок российской энергии негативно сказывается на кошельках населения и конкурентоспособности немецких компаний.

    2 ноября бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми.

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    4 ноября 2024, 18:14 • Новости дня
    Путин на встрече с главой МИД КНДР передал приветствие Ким Чен Ыну

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи передал приветствие лидеру республики Ким Чен Ыну.

    Сперва глава МИД КНДР передала Путину приветствие от лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

    «Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации», – заявила Цой Сон Хи

    В ответ Путин передал приветствие лидеру республики Ким Чен Ыну.

    «Ему тоже передавайте самые наилучшие пожелания», – сказал российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о реализации достигнутых договоренностей между Россией и КНДР, которые предполагают углубление сотрудничества в различных сферах. Лавров также подчеркнул стабилизирующую роль договора с КНДР, который, по его словам, может способствовать укреплению безопасности в регионе.

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    4 ноября 2024, 04:25 • Новости дня
    Посол России в Лондоне заявил о завершении СВО достижением целей Москвы

    Посол Келин: СВО завершится без компромиссов, Украина станет внеблоковой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и отметил, что Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, передает ТАСС. По словам Келина, Украина станет внеблоковой и неядерной страной, демилитаризованной и без членства в НАТО, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области останутся в составе России.

    Келин подчеркнул, что не ожидает компромисса в завершении СВО, отметив, что это будет «явный конец игры». Он выразил мнение, что Украина должна отменить все расистские законы, принятые за последние годы.

    Комментируя результаты президентских выборов в США, Келин указал, что Москва не рассчитывает на победу Дональда Трампа, подчеркнув необходимость полагаться исключительно на собственные силы, армию и флот.

    Посол также прокомментировал утверждения западных политиков о якобы существующей изоляции России. Он отметил, что международное сообщество не ограничивается западными странами, и указал на недавний саммит БРИКС в Казани, где присутствовали представители 38 стран.

    Отвечая на критику главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Келин посоветовал соблюдать дипломатические нормы и указал, что ни президент РФ Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не позволяют себе подобных высказываний. Он также заверил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, включая Республику Корея, и подчеркнул, что Россия имеет право защищаться в условиях «гибридной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне специальной военной операции произошел перелом, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации активно наращивают наступательные действия на различных направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское. Он уточнил, что каждый населенный пункт, который переходит под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение и является укрепленным опорным пунктом.

    Патриарх Кирилл оценил инициативу по подготовке управленцев из участников спецоперации на Украине как своевременную и важную для будущего России, подчеркнув значимость программы «Время героев».

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    4 ноября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Харькове прозвучали новые взрывы на фоне воздушной тревоги

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове во время воздушной тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучали новые взрывы, о чем сообщили украинские СМИ. Сообщение о взрывах было опубликовано в Telegram-канале местного телеканала, что подтвердило продолжение напряженной ситуации в регионе.

    Как пишет РИА «Новости», в Харькове прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Украинский телеканал «24 канал» сообщил о происшествии, опубликовав информацию в своем Telegram-канале. В регионе с 21.44 мск объявлена воздушная тревога.

    С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре, такие как объекты энергетики, оборонной промышленности и связи. Эти действия связаны с терактом на Крымском мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы.

    С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит ежедневно, охватывая иногда всю страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не нацеливаются на жилые дома и объекты социальной инфраструктуры при боях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове произошел взрыв, в результате которого город частично обесточен. В Харькове в результате удара по зданию Госпрома разрушены несколько этажей, а также получили повреждения окна в близлежащих зданиях. В Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, прогремели взрывы после воздушной тревоги.

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    4 ноября 2024, 05:24 • Новости дня
    Фигуранты дела о взятке в Махачкале не признали вину

    Обвиняемые в посредничестве при взятке замглавы МВД Махачкалы отвергли обвинения

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое обвиняемых в посредничестве при получении взятки замначальником полиции Махачкалы Казбеком Мурзаевым не признали вину, несмотря на предъявленные им обвинения в особо крупной взятке.

    Как передает ТАСС, фигуранты дела о взятке в Махачкале, Гаджалиев Ф. Р. и Аллахкулиев, заявили об отказе признать вину в суде. Обоим инкриминируют посредничество в получении особо крупной взятки, что квалифицируется по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

    Уголовное дело против заместителя начальника полиции Махачкалы Казбека Мурзаева было возбуждено летом этого года. В июле Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в получении 13 млн рублей, а также в связи с обнаружением 4,5 г гашиша в его кабинете.

    Следствие полагает, что деньги Мурзаев получил от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск». Взамен предполагалось, что он закроет глаза на перегруз судов и иные нарушения.

    Следствие и арест фигурантов продлены до конца ноября. Это связано с высокой сложностью дела и необходимостью проведения дополнительных следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы арестовал замначальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России Казбека Мурзаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

    Также военный суд арестовал замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева за аналогичное преступление. Следственный комитет возбудил уголовное дело против представителя подведомственной службы Минтранса России в Тульской области, который подозревается в получении взяток на сумму более 74 млн рублей за покровительство коммерческой организации.

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    4 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Малькевич: День народного единства – это символ борьбы за право быть Россией
    Малькевич: День народного единства – это символ борьбы за право быть Россией
    @ Екатерина Якель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас, как и много веков назад, всех нас связывает общая цель – сохранить Россию сильной и способной отстаивать свои интересы, устои, духовные, моральные и культурные ценности, сказал газете ВЗГЛЯД журналист Александр Малькевич. 4 ноября в России празднуется День народного единства.

    «Сегодня в России отмечается День народного единства! Россия – великая держава, страна с богатой историей, вековыми духовными и культурными традициями», – напомнил Александр Малькевич, журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате.

    «Столетиями на территории нашей страны в мире и согласии проживают более 190 народов. Такая многонациональность сформировала особый русский характер, который объединяет нас сегодня, когда идет борьба за жизнь, суверенитет и независимость нашей страны, за право быть и оставаться Россией», – указал он.

    «За более чем тысячелетнюю историю на долю многонационального российского народа выпало немало испытаний, но во все времена благодаря народному единству Россия при малейшей угрозе из вне становилась только сильнее, находила силы для возрождения и развития», – добавил спикер.

    «И сейчас, как и много веков назад, всех нас связывает общая цель – сохранить Россию сильной, способной отстаивать свои интересы, устои, духовные, моральные и культурные ценности», – подчеркнул собеседник.

    «История доказала, что вместе мы можем пройти любые испытания. Уверен, что каждый из нас чувствует ответственность за настоящее и будущее России. И наша задача – сообща трудиться во имя ее развития и процветания», – отметил он.

    «Православные сегодня отмечают еще один праздник – день Казанской иконы Божией Матери – одной из самых любимых и почитаемых на Руси. Ее прекрасный лик примиряет враждующих, защищает правых, помогает обрести веру и любовь. С праздником, друзья! Мира и добра! Храни, Господь, нас и нашу страну!», – резюмировал Малькевич.

    1 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбили войска Речи Посполитой из Китай-города и вынудили их отступить в Кремль. Князь Пожарский вошли в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери.

    Два дня спустя поляки отворили кремлевские ворота, выходящие на Неглинную; прежде всего, выпустили русских людей, бояр, дворян, купцов, сидевших в осаде. Пожарский и Минин проводили русских в свой земский стан.

    4 ноября все кремлевские ворота были настежь отворены. Русские войска вошли в Кремль, предварительно состоялось шествие крестного хода, впереди которого шел архимандрит Дионисий, а из Кремля вышел к нему навстречу элассонский архиепископ, грек Арсений с Владимирскою Богородицею в руках. Поляки побросали оружие. Их погнали в русский стан.

    В 2004 году Госдума проголосовала за то, чтобы сделать 4 ноября праздничным днем – Днем народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, единство – главный фактор победы России.

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    4 ноября 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин встретился с активистами после церемонии на Красной площади

    Путин пообщался с молодыми активистами после возложения цветов в Москве

    Президент России Владимир Путин провел встречу с активистами различных организаций после участия в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

    Президент РФ Владимир Путин встретился с представителями общественных и волонтерских организаций после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, сообщает РИА «Новости». На мероприятии присутствовали представители госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», «Комитета семей воинов Отечества» и «Ассоциации ветеранов СВО».

    Также в церемонии участвовали активисты из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Общероссийского народного фронта, Юнармии, Поискового движения России и слушатели военно-патриотического центра «Вымпел». Возраст активистов варьировался от 10 до 17 лет, они прибыли из различных регионов России, включая Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Рязанскую, Костромскую, Тверскую, Тульскую, Омскую, Белгородскую, Курскую, Псковскую, Новосибирскую области, Забайкальский, Ставропольский и Алтайский края, а также Донецкую народную республику.

    На церемонии также присутствовали представители религиозных организаций. В их числе патриарх Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев, председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, пастор Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, зампредседателя Российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, митрополит Московский и всея Руси Православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин 4 ноября возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства.

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    4 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Путин направил приветствие участникам симпозиума «Создавая будущее»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», подчеркнув важность суверенного мировоззрения и национальной культуры для определения будущего страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам, организаторам и гостям Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», сообщает официальный сайт Кремля. Симпозиум стал первым крупным мероприятием Национального центра «Россия». Путин отметил важность форума как площадки для обсуждения перспективных и стратегических планов, собравшей представителей разных профессий и поколений – литераторов, философов, ученых, деятелей культуры и молодежь.

    В своем обращении президент подчеркнул необходимость ставить перед собой задачи, опережающие время, несмотря на текущие вызовы. Он отметил: «Свое будущее мы должны определять только сами на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры, неустанного творческого поиска, твердой приверженности неоспоримым нравственным, патриотическим идеалам и ценностям». Путин выразил уверенность, что даже самые смелые мечты сбудутся, опираясь на достижения предков.

    Президент напомнил о том, что российский народ на протяжении тысячелетий создавал великую державу, открывал новые горизонты в науке и культуре, обеспечивал лидерство страны в освоении мирного атома и звёздного пространства. В завершение своего приветствия он пожелал участникам симпозиума успехов и всего самого доброго, подчеркнув важность быть достойными предков.

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    4 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    Кремль: Путин примет верительные грамоты от новых послов 5 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от 28 новых послов 5 ноября 2024 года. Церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что среди новых послов, которые представят свои верительные грамоты российскому лидеру, будут представители таких стран, как Япония, Канада и Израиль. Посол Японии Акира Муто, канадская посол Сара Тейлор и израильская посол Симона Гальперин станут участниками церемонии.

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