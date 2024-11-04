4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.4 комментария
Путин посетил выставку «Православная Русь» в Манеже
Путин посетил церковно-общественную выставку-форум в Московском Манеже
Президент России Владимир Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».
Путин посетил XX церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства», передает ТАСС. Мероприятие, которое проходит в Московском Манеже, совмещает в себе марафон «Знание. Первые» Российского общества «Знание» и мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Президенту провели экскурсию по экспозиции.
Путина встретил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре. Митрополит провел президента по залам выставки, где представлена масштабная экспозиция. Волонтер стенда «Церковь помогает», операционная сестра церковной больницы святителя Алексия Апполинария Старунова рассказала президенту о православном социальном служении.
После этого российский лидер вместе с патриархом Кириллом и митрополитом Тихоном подошли к иконе преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Президент узнал, что освящение образа приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини. Икона, написанная маслом в традициях академической живописи XIX – начала XX века, была создана художницей Светланой Ивлевой специально для выставки.
Помимо этого, Путин осмотрел мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Выставка демонстрирует путешествие по эпохам милосердия и благотворительности, начиная с раннего христианства до современности. Организаторы представили исторические свидетельства и личные истории людей, которые доказали силу добра в мире своим примером.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям. После церемонии Путин встретился с активистами, обсудив с ними актуальные вопросы и инициативы, которые они представляют.