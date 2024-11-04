4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.2 комментария
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства, который отмечается в России ежегодно 4 ноября.
В мероприятии участвовали Путин, главы традиционных конфессий и представители общественных организаций. Среди участников религиозные лидеры, такие как патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и главный муфтий России Талгат Таджуддин. Присутствовали также представители других религиозных конфессий, включая главного раввина России Берла Лазара, передает ТАСС.
Путин отметил важность исторического события, связанного с Мининым и Пожарским, подчеркнув, что в начале XVII века Россия «стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира». Однако, добавлял глава государства, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, «отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России».
На церемонии присутствовали и представители молодежных, ветеранских и патриотических организаций, включая «Юнармию», «Движение первых» и другие. Запланировано, что после церемонии Путин посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.