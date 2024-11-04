4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.4 комментария
Путин встретился с активистами после церемонии на Красной площади
Путин пообщался с молодыми активистами после возложения цветов в Москве
Президент России Владимир Путин провел встречу с активистами различных организаций после участия в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
Президент РФ Владимир Путин встретился с представителями общественных и волонтерских организаций после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, сообщает РИА «Новости». На мероприятии присутствовали представители госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», «Комитета семей воинов Отечества» и «Ассоциации ветеранов СВО».
Также в церемонии участвовали активисты из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Общероссийского народного фронта, Юнармии, Поискового движения России и слушатели военно-патриотического центра «Вымпел». Возраст активистов варьировался от 10 до 17 лет, они прибыли из различных регионов России, включая Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Рязанскую, Костромскую, Тверскую, Тульскую, Омскую, Белгородскую, Курскую, Псковскую, Новосибирскую области, Забайкальский, Ставропольский и Алтайский края, а также Донецкую народную республику.
На церемонии также присутствовали представители религиозных организаций. В их числе патриарх Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев, председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, пастор Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, зампредседателя Российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, митрополит Московский и всея Руси Православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин 4 ноября возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства.