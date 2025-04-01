Землетрясение магнитудой 5 произошло около Мандалая

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5 в 16 км от Мандалая в Мьянме

Tекст: Мария Иванова

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5, которое произошло неподалеку от города Мандалай в Мьянме.

По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в 11.01 по времени UTC, что соответствует 14.01 по московскому времени, передает РИА «Новости».

Эпицентр землетрясения находился в 16 км к юго-западу от Мандалая, население которого составляет более 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 35 км. На данный момент нет информации о жертвах и разрушениях, однако специалисты продолжают мониторинг обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество жертв разрушительного землетрясения на Украине превысило 2,7 тыс., что значительно больше ранее оглашенной цифры.

Медики МЧС оказали помощь более 20 пострадавшим в результате землетрясения в Мьянме, и спасатели планируют расширить зону спасательных работ за пределы города Мандалая.

Спасатели МЧС России в Мьянме вынуждены работать в сложных условиях из-за угроз повторного обрушения неустойчивых конструкций разрушенных зданий после землетрясения, сообщали в ведомстве.