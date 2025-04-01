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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 14:32 • Новости дня

    Землетрясение магнитудой 5 произошло около Мандалая

    Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5 в 16 км от Мандалая в Мьянме

    Tекст: Мария Иванова

    Землетрясение магнитудой 5 произошло в 16 км от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5, которое произошло неподалеку от города Мандалай в Мьянме.

    По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в 11.01 по времени UTC, что соответствует 14.01 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Эпицентр землетрясения находился в 16 км к юго-западу от Мандалая, население которого составляет более 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 35 км. На данный момент нет информации о жертвах и разрушениях, однако специалисты продолжают мониторинг обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество жертв разрушительного землетрясения на Украине превысило 2,7 тыс., что значительно больше ранее оглашенной цифры.

    Медики МЧС оказали помощь более 20 пострадавшим в результате землетрясения в Мьянме, и спасатели планируют расширить зону спасательных работ за пределы города Мандалая.

    Спасатели МЧС России в Мьянме вынуждены работать в сложных условиях из-за угроз повторного обрушения неустойчивых конструкций разрушенных зданий после землетрясения, сообщали в ведомстве.

    30 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек
    Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек
    @ Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибло более 1,7 тыс. человек, 3,4 тыс. человек получили травмы, около 300 числятся пропавшими без вести.

    Как сообщает ТАСС, Центральное телевидение Китая, ссылаясь на Государственный административный совет Мьянмы, передало, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек. Землетрясение произошло 28 марта, его магнитуда составила 8,2 по данным таиландского метеодепартамента.

    Кроме того, было сообщено о 3,4 тыс. пострадавших, получивших различные травмы. Также около 300 человек числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются, власти Мьянмы принимают меры для оказания помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, белорусские спасатели также направились в регион для поддержки местных служб, а МЧС России направило в зону бедствия аэромобильный госпиталь; число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек.

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    30 марта 2025, 00:51 • Новости дня
    Белорусские спасатели вылетели в Мьянму для помощи после землетрясения

    Первые 33 спасателя из Белоруссии направились в Мьянму после землетрясения

    Tекст: Денис Тельманов

    Более тридцати спасателей из Белоруссии прибыли в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения магнитудой 7,7, в ближайшее время ожидается прибытие второй группы.

    Более тридцати белорусских спасателей отправились в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости. Первая группа, включающая 33 человека, два кинологических расчета и две единицы техники, вылетела с аэродрома «Мачулищи» и через Новосибирск направилась в столицу Мьянмы. В ближайшее время планируется отправка второй группы и гуманитарной помощи.

    Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский отметил, что спасатели имеют опыт работы в условиях землетрясения, как это было в Турции в начале 2023 года. Он подчеркнул важность взаимодействия с международными организациями, что позволит более эффективно выполнять задачи по спасению и поиску пострадавших.

    По прибытии в Мьянму белорусские специалисты развернут автономный лагерь и приступят к работам. Под эгидой международной консультативной группы ООН будет функционировать координационный штаб, который определит задачи и участки для белорусских спасателей. Ожидается, что вторая группа спасателей прибудет в начале следующей недели, ориентировочно в понедельник или вторник.

    Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, его толчки ощущались в пяти соседних странах. В результате этого катаклизма число погибших возросло до 1644 человек, еще 3408 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае, Мьянма, с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.

    По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф направилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим вследствие разрушительного землетрясения, выполняя поручение президента России.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Британия пообещала выделить на помощь Мьянме 10 млн фунтов

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Британии объявило о выделении 10 млн фунтов стерлингов для оказания гуманитарной помощи жителям Мьянмы, пострадавшим от землетрясения магнитудой 8,2, в результате которого погибли более 1,6 тыс. человек.

    Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов на ликвидацию последствий землетрясения в Мьянме, передает ТАСС.

    Эти средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям наиболее пострадавших районов. Замглавы Форин оффиса баронесса Дженнифер Чапман заявила, что «наши партнеры на местах, получающие финансирование от Соединенного Королевства, уже мобилизуют ресурсы для оказания гуманитарной помощи, а выделяемый финансовый пакет в размере 10 млн фунтов будет способствовать этим усилиям».

    Землетрясение, магнитуда которого составила 8,2, произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, число жертв превысило 1,6 тыс. человек. Эпицентр находился в Мьянме, однако толчки также ощущались в соседних Таиланде, Китае и Вьетнаме.

    Финансовая поддержка Британии станет значительным вкладом в усилия по восстановлению и оказанию помощи пострадавшим районам. Великобритания планирует распределить средства через партнерские организации, уже работающие в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения магнитудой 7,7 прибыли более тридцати спасателей из Белоруссии, а также ожидается прибытие второй группы спасателей из Белоруссии.

    МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.

    По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести.

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    29 марта 2025, 17:09 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек

    В Мьянме число жертв землетрясения достигло 1644 человек

    Tекст: Мария Иванова

    По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести.

    Как сообщает Синьхуа, число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 1644 человек. По данным государственного административного совета, более 3,4 тыс. человек получили ранения. Помимо этого, в результате бедствия 139 человек числятся пропавшими без вести.

    Землетрясение нанесло серьезный ущерб множеству населенных пунктов страны, вызвав разрушения зданий и инфраструктуры. Спасательные операции продолжаются, а власти страны призывают международное сообщество оказать гуманитарную помощь.

    Местные власти предупреждают о возможных повторных толчках и просят жителей проявить особую осторожность. Спасательные службы работают в усиленном режиме, чтобы найти и оказать помощь оставшимся под завалами людям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме погибли более 1 тыс. человек.

    На следующий день после этого землетрясения в столице Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,1.

    Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф направилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим.

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    29 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    МЧС России направило аэромобильный госпиталь в Мьянму

    МЧС России организовало круглосуточную спасательную операцию в Мандалае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае, Мьянма, с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков, сообщил руководитель сводного отряда министерства Сергей Воронцов.

    По его словам, МЧС России развертывает масштабную операцию по спасению в Мьянме после разрушительного землетрясения, сообщает ТАСС. Воронцов сообщил, что спасательные работы будут вестись круглосуточно и в три смены. Спасатели МЧС сосредоточат свои усилия в наиболее пострадавшем районе – Мандалае.

    Кроме того, МЧС направило в Мьянму третий самолет Ил-76 из аэропорта Жуковский. На борту находится аэромобильный госпиталь, а также медики и все необходимое медицинское оборудование. Это поспособствует оказанию качественной медицинской помощи пострадавшим в зоне бедствия.

    Спецборт также доставит дополнительную группу из 50 российских спасателей и медиков в зону чрезвычайной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, а делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время стихийного бедствия. Также сообщалось, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек.

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    30 марта 2025, 08:59 • Новости дня
    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

    В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 без риска цунами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В индонезийской провинции Ачех зафиксировали землетрясение, эпицентр которого находился на суше на глубине 10 километров, а вероятность цунами отсутствует.

    Как сообщает РИА «Новости», землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индонезийской провинции Ачех. Сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии зафиксировало сейсмическую активность на глубине 10 километров под землей. Время события – 09.58 по западно-индонезийскому времени или 5.58 по московскому времени.

    По данным агентства, эпицентр землетрясения находился на суше, и вероятность возникновения цунами отсутствует. Информации о жертвах или материальном ущербе не приводится. На данный момент нет сведений о разрушениях и пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики вылетели в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, белорусские спасатели также отправились в Мьянму с аналогичной миссией, а МЧС России направило аэромобильный госпиталь для поддержки местного населения.

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    31 марта 2025, 15:29 • Новости дня
    МЧС России установило местонахождение выжившего под завалами в Мьянме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели отряда «Центроспас» МЧС России установили возможное местонахождение живого человека под завалами в Мандалае в Мьянме.

    Замначальника поисково-спасательной службы отряда Игорь Акмаев сообщил журналистам, что кинологические расчеты обнаружили человека, подав специальный знак, передает ТАСС.

    «В ходе обследования завала кинологическими расчетами поисковые собаки показали наличие под руинами живого человека, подав специальный знак. Сейчас ведутся спасательные работы, которые могут занять несколько часов», – сказал Акмаев.

    Напомним, МЧС России приступило к разведке в Мандалае после землетрясения, разрушившего множество зданий.

    Ранее сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов женщину, пролежавшую под грудами бетона более двух суток. Сообщалось, что число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тыс. человек.

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    29 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Российские туристы застряли в Мьянме из-за закрытия аэропортов

    Российские туристы не смогли покинуть Мьянму после землетрясения из-за закрытия аэропортов

    Tекст: Мария Иванова

    После мощного землетрясения в Мьянме с магнитудой 8,2, которое унесло жизни более 1,6 тыс. человек и повредило инфраструктуру, российские туристы застряли в Мандалае из-за закрытия аэропорта и проблем с транспортом.

    Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мандалае, передает ТАСС. Аэропорт города закрылся после землетрясения, в результате которого некоторые районы лишились электричества и интернета.

    Очевидец Равиль Насретдинов рассказал, что местные жители вынуждены ночевать на улицах из-за страха оставаться в домах.

    Насретдинов также сообщил, что в Мандалае ощущались повторные толчки, а уехать из города временно невозможно. Хотя теоретически доступен автобус до Янгона, длительность пути более 12 часов делает его недоступным для срочных выездов. Туристы не успели на свой автобус, и следующий рейс пока не назначен.

    По его словам, в городе организован временный лагерь для местных жителей. Электричество подается нерегулярно, а интернет остается слабым. Несмотря на это, паники среди населения нет, люди приспособились к новым условиям.

    Землетрясение произошло 28 марта, его магнитуда составила 8,2. Оно затронуло также Таиланд, Китай и Вьетнам. В результате бедствия число жертв превысило 1,6 тыс. человек, а многие объекты инфраструктуры, включая ЛЭП и нефтепроводы, были повреждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, а 139 числятся пропавшими без вести.

    На следующий день после землетрясения магнитудой 8,2, произошло  новое землетрясение магнитудой 5,1.

    МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.

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    31 марта 2025, 07:44 • Новости дня
    Сложный рельеф осложнил поиск тел жертв лавины в Магаданской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поиск тел четырех туристов, погибших под лавиной в Магаданской области, затруднен из-за сложного рельефа и плохой погоды, а наземные спасатели пока не могут добраться до места, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

    Спасатели в Магаданской области продолжают искать тела четырех погибших туристов после схода снежной лавины, передает ТАСС. Поиски тел ведутся с 27 марта, однако сложный рельеф и погодные условия мешают спасателям добраться до места трагедии. По словам представителей пресс-службы СУ СК РФ по региону, место нахождения тел зафиксировано, но наземная группировка не смогла преодолеть последние пять километров.

    В случае, если наземным спасателям не удастся добраться до места, планируется задействовать вертолеты для эвакуации тел с помощью авиации. На данный момент двое выживших туристов находятся под наблюдением врачей в Магаданской областной больнице. Вчера с ними проводились следственные действия. Ожидается, что они останутся в Магадане до момента выписки.

    27 марта в районе перевала Дядя Ваня, расположенного в 60 км от поселка Синегорье Ягоднинского района, снесло лавиной туристическую группу из шести человек, четверо из которых не выжили. Следственные органы продолжают расследование инцидента, чтобы определить причины и обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели МЧС эвакуировали выживших после схода лавины на Колыме, в результате которой в Магаданской области погибли четыре туриста. В Казахстане также при сходе лавины погибла россиянка.

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    31 марта 2025, 18:39 • Новости дня
    Россия отправила 95 спасателей в Мьянму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа российских спасателей отправилась в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в МЧС России в понедельник.

    В Мьянму отправили два самолета Ил-76, всего туда летят 95 специалистов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В составе группы есть кинологические расчеты и медработники. Их направят в самые пострадавшие районы, где уже работают российские специалисты.

    У группировки есть все необходимое снаряжение, оборудование и инструменты.

    Напомним, сотрудники МЧС России вытащили в Мьянме из-под завалов женщину, пролежавшую под грудами бетона более двух суток. Общее количество погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тыс. человек.

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    31 марта 2025, 14:47 • Новости дня
    Число погибших в Мьянме превысило 2 тыс. человек

    Синьхуа: Более 2 тыс. человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

    Tекст: Мария Иванова

    Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек, пострадали 3,9 тыс. человек, а 270 человек пропали без вести, сообщается в данных Государственного административного совета.

    По информации агентства Синьхуа, в результате разрушительного землетрясения в Мьянме погибло 2056 человек. Государственный административный совет страны также сообщил, что 3,9 тыс. человек получили различные ранения, а 270 человек числятся пропавшими без вести. Эта катастрофа стала одной из самых трагичных в истории страны за последние годы, передает ТАСС.

    Землетрясение произошло в густонаселенном регионе, что значительно усложнило спасательные операции и привело к большому числу жертв. Власти Мьянмы делают все возможное, чтобы оказывать помощь пострадавшим и организовывать работы по ликвидации последствий.

    Международные организации выразили готовность предоставить гуманитарную помощь и направить ресурсы для поддержки пострадавших регионов.

    Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Мьянме 28 марта погибли более 1,7 тыс. человек, 3,4 тыс. человек получили травмы, около 300 числятся пропавшими без вести.

    В городе Мандалай в Мьянме сохраняется угроза повторного землетрясения, сообщили в штабе группировки российских спасателей.

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    1 апреля 2025, 06:45 • Новости дня
    Спасатели из Сибири вылетели в Мьянму для помощи после землетрясения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сибирский региональный пожарно-спасательный отряд МЧС России отправился в Мьянму с целью помощи местным жителям после разрушительного землетрясения, взяв с собой аварийно-спасательный автомобиль и беспилотник.

    Специалисты Сибирского регионального пожарно-спасательного отряда МЧС России вылетели в Мьянму для оказания помощи после землетрясения, пишет ТАСС. На борту самолета Ил-76 находятся 45 специалистов, три единицы техники, включая аварийно-спасательный автомобиль КамАЗ с мобильным лагерем жизнеобеспечения и беспилотник. В составе группировки также два кинологических расчета для поиска пострадавших.

    По словам представителей ведомства, отряд сертифицирован по методологии Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ), что позволяет участвовать в международных спасательных операциях. Самолет вылетел из Красноярска ночью 1 апреля.

    Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. По последним данным, число жертв превысило 2 тыс. человек. Для ликвидации последствий катастрофы, наряду с российскими специалистами, в Мьянму прибыли также команды из Китая и Всемирной организации здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группа спасателей отправилась в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Сообщалось, что МЧС России установило местонахождение выжившего под завалами человека в Мьянме. Писала газета ВЗГЛЯД, что число погибших в Мьянме превысило 2 тыс. человек.

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    1 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    Спасатели МЧС России прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мьянму прибыли два спецборта с 264 российскими спасателями для ликвидации последствий сильнейшего землетрясения, сообщили в пресс-службе министерства.

    Два самолета Ил-76 Министерства по чрезвычайным ситуациям России с группой спасателей прибыли в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, пишет ТАСС. Представители пресс-службы министерства сообщили, что оба борта, отправленные накануне, успешно приземлились в пострадавшем регионе.

    В общей сложности 264 российских спасателя привлечены к участию в ликвидации последствий сильнейшего землетрясения, которое обрушилось на Мьянму. Россия предоставила самую большую группировку спасателей на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа российских спасателей отправилась в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, МЧС России установило местонахождение выжившего под завалами, а число погибших превысило 2 тыс. человек.

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    1 апреля 2025, 09:40 • Новости дня
    Число погибших в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек

    Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Количество жертв разрушительного землетрясения на Украине превысило 2,7 тыс., что значительно больше ранее оглашенной цифры.

    По данным ТАСС, число жертв мощного землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек. Центральное телевидение Китая, ссылаясь на данные спасателей, сообщает, что эта цифра значительно выше ранее озвученной.

    Посол Китая в Нейпьидо Ма Цзя подтвердила, что в результате катастрофы погибло не менее трех граждан Китая, еще 14 получили травмы. Посол подчеркнула, что продолжаются усилия по оказанию помощи пострадавшим и эвакуации выживших.

    Спасательные операции в Мьянме продолжаются, и власти не исключают, что число жертв может возрасти. На местах работают спасатели и медики, оказывая помощь пострадавшим и занимаясь разбором завалов.

    Накануне сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек, пострадали 3,9 тыс. человек, а 270 человек пропали без вести.

    Спасатели МЧС России в Мьянме вынуждены работать в сложных условиях из-за угроз повторного обрушения неустойчивых конструкций разрушенных зданий после землетрясения.

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    1 апреля 2025, 08:55 • Новости дня
    Спасатели МЧС в Мьянме сообщили об угрозе новых обрушений

    Tекст: Мария Иванова

    Спасатели МЧС России в Мьянме вынуждены работать в сложных условиях из-за угроз повторного обрушения неустойчивых конструкций разрушенных зданий после землетрясения, сообщили в ведомстве.

    Работа спасателей МЧС России в Мьянме осложнена из-за поврежденных и неустойчивых конструкций зданий, что создает угрозу повторных обрушений, передает ТАСС.

    Это делает поисковые операции более опасными и трудоемкими. Представители министерства сообщили, что спасатели работают в зоне катастрофического бедствия малыми группами, чтобы минимизировать риски.

    Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта и вызвало значительные разрушения. Его магнитуда, по различным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Последующее землетрясение достигло магнитуды 6,4. Эти события затронули не только Мьянму, но и соседние страны: Таиланд, где в Бангкоке погибло 20 человек, Китай и Вьетнам, где также ощущались подземные толчки.

    В результате стихии в Мьянме погибли более 2 тыс. человек, серьезные повреждения получили жилые здания и инфраструктура. Спасательные операции продолжаются, и российские специалисты работают в тесном взаимодействии с местными спасательными службами, чтобы найти и спасти как можно больше пострадавших.

    Во вторник в Мьянму прибыли два спецборта с 264 российскими спасателями для ликвидации последствий сильнейшего землетрясения, сообщили в пресс-службе министерства. Спасатели отряда «Центроспас» МЧС накануне установили возможное местонахождение живого человека под завалами в Мандалае.

    Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек, пострадали 3,9 тыс. человек, а 270 человек пропали без вести.

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    Удар Трампа по российской нефти вызовет глобальный торговый кризис

    Дональд Трамп пригрозил нанести мощный удар по экспорту российской нефти. Такой, что от его силы пострадают не только Россия и ее два главных покупателя нефти – Индия и Китай, но и сами Соединенные Штаты. Более того, рикошетом сильно заденет весь мир. Это тот случай, когда нет хорошего или плохого сценария, есть только плохие. Ведь, по сути, Трамп угрожает физически убрать российскую нефть с мирового рынка. Подробности

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    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

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    ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях

    В последнюю неделю на разных участках линии боевого соприкосновения на украинской бронетехнике замечены новые тактические знаки. Одновременно в Киеве заявляют, будто бы ВС РФ готовятся весной-летом этого года начать масштабное наступление по всему 1000-километровому фронту. Что все это может означать? Подробности

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    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией

    Судя по всему, Европа решила перестать имитировать игры в демократию. Призывы запретить партию «Альтернатива для Германии» и аннуляция итогов первого тура выборов в Румынии еще могли казаться случайностями, но сюжет с Марин Ле Пен все расставил по местам. Глава одной из самых популярных оппозиционных партий Франции осуждена и лишена права избираться – за два года до выборов президента страны, на которых она имела реальные шансы. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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