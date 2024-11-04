Грузия не намерена довериться «иностранным тетушкам и дядюшкам»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя требование оппозиции передать расследование возможных фальсификаций на выборах в парламент 26 октября международным следователям, он сказал на пресс-конференции, что «это значило бы, что Грузия не является самостоятельным государством».

«То есть это значит, что нами должны управлять из-за рубежа», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

Шалва Папуашвили назвал оппозицию «безродной» и объяснил ее поражение на выборах тем, что та прислушивается исключительно к указаниям Запада, не ориентируясь на национальные интересы.

«Международное расследование – это когда приедут иностранные тетушки и дядюшки и скажут, что мы ничего не умеем. Скажут стране, государственность которой насчитывает три тысячелетия», – заявил он.

Оппозиция Грузии отказывается сотрудничать с Генпрокуратурой и МВД собственной страны, которые предлагают предоставить доказательства возможных фальсификаций.

Итоги проигранных ею выборов оппозиция не признает и с вечера сегодняшнего дня выходит на акции протеста.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опроверг обвинения оппозиции в фальсификации прошедших парламентских выборов, утверждая об отсутствии серьезных нарушений.