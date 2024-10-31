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Кобахидзе опроверг обвинения в фальсификациях на выборах в Грузии
Премьер Грузии Кобахидзе заявил об отсутствии фактов фальсификаций на парламентских выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опроверг обвинения оппозиции в фальсификации прошедших парламентских выборов, утверждая об отсутствии серьезных нарушений.
По его словам, факты, указывающие на серьезные нарушения или фальсификации на прошедших парламентских выборах, отсутствуют, передает ТАСС.
Кобахидзе подчеркнул, что не существует ни одного доказательства в поддержку обвинений, выдвинутых оппозицией, о якобы имевших место фальсификациях. «На самом деле не существует никаких фактов, указывающих на то, что речь идет о фальсификации или что на этих выборах могли быть выявлены какие-либо серьезные нарушения», – сказал он.
В ответ на обвинения оппозиции премьер-министр также отметил, что процесс выборов прошел в соответствии с установленными демократическими нормами и процедурами.
Напомним, накануне стало известно, что грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент страны, решила созвать митинг протеста в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны. Одновременно с этим, в Грузии завели 47 уголовных дел по фактам нарушений на выборах и задержали двух человек за вброс бюллетеней.