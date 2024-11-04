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Сильный ветер оставил 8,7 тыс. абонентов Донецка без света
8700 абонентов в Кировском и Ленинском районах Донецка остались без света из-за ветра
Сильный ветер в Донецке привел к аварийному отключению электричества, оставив без света более 8,7 тыс. абонентов в Кировском и Ленинском районах города, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
По меньшей мере 8,7 тыс. абонентов в Донецке остались без света из-за сильного ветра, передает РИА «Новости». Авария привела к обесточиванию 102 трансформаторных подстанций, что затронуло электроснабжение в Кировском и Ленинском районах города.
Мэр отметил, что причиной отключений стал сильнейший ветер, вызвавший аварийное обесточивание. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, в то время как Ленинский находится на юге, вдали от линии соприкосновения. Это обстоятельство позволило сконцентрировать усилия на скорейшем восстановлении электроснабжения.
На данный момент ведутся активные работы по восстановлению электроэнергии. Специалисты «Донецких городских электрических сетей» предпринимают необходимые меры для возвращения света в дома пострадавших абонентов. Хотя сроки завершения работ не уточняются, восстановительные работы идут в полном разгаре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР сообщили о перебоях с электроэнергией в Донецке и Мариуполе. В Донецке после обстрела ВСУ без электричества оказались три шахты.