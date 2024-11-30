Путин подписал вводящий понятие «частный детектив» закон

Tекст: Валерия Городецкая

Первый документ предоставляет правовую основу для охранных услуг, определяя цели, принципы, участников охранной деятельности и их полномочия, передает РИА «Новости». Закон вводит новые понятия, такие как «частная охранная деятельность» и «телохранитель».

Документ также определяет требования к организациям, осуществляющим охранные услуги. Например, учредителями частной охранной организации не могут быть граждане, занимающие государственные должности или выборные оплачиваемые посты в общественных объединениях, за исключением тех, кто связан с охраной и безопасностью.

Законодательство устанавливает общие правила применения физической силы, специальных средств и оружия. Правительство России теперь может определять виды и количество служебного и гражданского оружия, разрешенного для использования, а также правила их оборота и ношения.

Второй закон вводит официальное понятие «частный детектив». Теперь, согласно документу, частным детективом может стать гражданин России, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель с профильным образованием или опытом работы в правоохранительных органах. Также он должен пройти специальное обучение и получить лицензию.

Организации, которые занимаются обучением частных детективов, не могут быть учреждены лицами, признанными иностранными агентами в России.