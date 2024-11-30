Тарьей Бо эмоционально отреагировал на лишение медали Устюгова

Норвежец Тарьей Бо получил бронзу ЧМ-2011 спустя годы после допинг-бана Устюгова

Tекст: Вера Басилая

Норвежский биатлонист Тарьей Бо выразил свои эмоции по поводу получения бронзовой медали чемпионата мира 2011 года после дисквалификации российского спортсмена Евгения Устюгова, передает «Sports».

Допинг-бан Устюгова привел к аннулированию его результатов в период с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/14, что позволило Бо подняться с четвертого на третье место в масс-старте.

В своей публикации в соцсети Бо отметил, что для него это событие стало важным достижением, ведь теперь он стал первым биатлонистом, завоевавшим шесть медалей в шести гонках одного чемпионата мира.

«Это медаль для всех, кто поддерживает чистый спорт», – написал он, добавив, что гордится тем, что смог достичь такого результата.

Бо также поздравил других спортсменов, которые по итогам дисквалификаций российских биатлонистов также получили свои заслуженные медали. Он подчеркнул, что, хотя и прошло много лет, «правда восторжествовала, и в этом заключается главная победа».

Ранее Апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение медалей Олимпиады 2010 года.

Также сообщалось, что российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в международном сезоне.