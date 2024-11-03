Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца
Ветеран ВСУ Найем допустил капитуляцию Украины при недоборе 160 тыс. новобранцев
Украина может подписать капитуляцию, если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тыс. человек, заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем.
По словам Найема, Киев подпишет акт капитуляции, если в течение двух месяцев 160 тыс. человек не придет мобилизоваться, пишет «Российская газета».
Найем сообщил, что украинцы не проявляют желания идти на фронт, военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, «выгорели», так как многие из них служат уже не один год.
Кроме того, ветеран предложил украинцам, не желающим вступать в ряды ВСУ, задуматься о возможных потерях в случае падения фронта.
Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал Киев к незамедлительным переговорам с Россией.
Президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.