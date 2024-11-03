Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Роднина раскритиковала Дюамель за упреки в адрес российских фигуристов
Роднина ответила на слова Дюамель о сменивших спортивное гражданство россиянах
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала заявление канадской фигуристки Меган Дюамель о том, что российские фигуристы, сменившие спортивное гражданство, должны тренироваться в своих новых странах.
Дюамель в соцсетях выразила мнение, что россияне, сменившие спортивное гражданство, должны тренироваться на территории своих новых стран, а не в России, передает «ВсеПроСпорт»,
Роднина, в свою очередь, отметила, что в Канаде и других странах успешно функционируют международные центры, где тренируются спортсмены из многих государств. Она подчеркнула, что Дюамель должна быть осведомлена об этом, так как сама проходила обучение в подобных центрах.
«Если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет», – заявила Роднина. Она усомнилась в значимости мнения Дюамель, добавив, что это нарушение всех прав и «видимо, она не особо училась, а только тренировалась».
Напомним, сообщалось, что фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев планируют представлять Узбекистан с нового сезона и уже подали документы на переход.
Также Международная федерация дзюдо объявила о смене спортивного гражданства российским дзюдоистом Махмадбеком Махмадбековым, который теперь будет выступать под флагом ОАЭ.
Кроме того, теннисист Александр Шевченко объявил о смене спортивного гражданства и решении выступать под флагом Казахстана.