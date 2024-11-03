Роднина раскритиковала Дюамель за упреки в адрес российских фигуристов

Роднина ответила на слова Дюамель о сменивших спортивное гражданство россиянах

Tекст: Елизавета Шишкова

Дюамель в соцсетях выразила мнение, что россияне, сменившие спортивное гражданство, должны тренироваться на территории своих новых стран, а не в России, передает «ВсеПроСпорт»,

Роднина, в свою очередь, отметила, что в Канаде и других странах успешно функционируют международные центры, где тренируются спортсмены из многих государств. Она подчеркнула, что Дюамель должна быть осведомлена об этом, так как сама проходила обучение в подобных центрах.

«Если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет», – заявила Роднина. Она усомнилась в значимости мнения Дюамель, добавив, что это нарушение всех прав и «видимо, она не особо училась, а только тренировалась».

Напомним, сообщалось, что фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев планируют представлять Узбекистан с нового сезона и уже подали документы на переход.

Также Международная федерация дзюдо объявила о смене спортивного гражданства российским дзюдоистом Махмадбеком Махмадбековым, который теперь будет выступать под флагом ОАЭ.

Кроме того, теннисист Александр Шевченко объявил о смене спортивного гражданства и решении выступать под флагом Казахстана.