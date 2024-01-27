Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Российский теннисист Шевченко решил выступать под флагом Казахстана
Теннисист Александр Шевченко объявил о смене спортивного гражданства, спортсмен принял решение выступать под флагом Казахстана.
В своих соцсетях Шевченко сообщил, что со следующей недели будет представлять на корте Казахстан, передает телеканал RT.
«Я очень горжусь этой возможностью и не могу дождаться, когда выйду на корт, стараясь подарить незабываемые моменты себе и стране», – написал спортсмен.
Ранее российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Игорь Еременко задумался о смене спортивного гражданства.