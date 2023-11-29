Российские фигуристы задумались над сменой спортивного гражданства

Российские фигуристы Морозова и Еременко задумались над сменой спортивного гражданства

Tекст: Дмитрий Зубарев

В данный момент, по информации источников РИА «Новости», спортсмены прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции. Отмечается, что планы сменить гражданство у Морозовой/Еременко появились порядка полугода назад, при этом изначально фигуристы рассчитывали выступить на чемпионате России и после этого при необходимости начать процесс оформления документов.

Но в этом сезоне Морозова/Еременко не смогли выступить ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы партнерши, так как отбор на чемпионат России текущего года велся по результатам Гран-при, фигуристы лишились возможности получить право выступить на главном старте внутреннего сезона по официальным критериям.

Морозова имеет российское, американское и французское гражданство. До того, как образовать пару с Еременко, она выступала с Андреем Багиным и Девидом Нарижным. Еременко же стал победителем финала Гран-при среди юниоров вместе с предыдущей партнершей Софьей Шевченко.

Ранее российский гроссмейстер Санан Сюгиров решил представлять Венгрию на соревнованиях.