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Российские фигуристы задумались над сменой спортивного гражданства
Российские фигуристы Морозова и Еременко задумались над сменой спортивного гражданства
Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Игорь Еременко рассматривает идею сменить спортивное гражданство, сообщили два источника, не связанные друг с другом.
В данный момент, по информации источников РИА «Новости», спортсмены прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции. Отмечается, что планы сменить гражданство у Морозовой/Еременко появились порядка полугода назад, при этом изначально фигуристы рассчитывали выступить на чемпионате России и после этого при необходимости начать процесс оформления документов.
Но в этом сезоне Морозова/Еременко не смогли выступить ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы партнерши, так как отбор на чемпионат России текущего года велся по результатам Гран-при, фигуристы лишились возможности получить право выступить на главном старте внутреннего сезона по официальным критериям.
Морозова имеет российское, американское и французское гражданство. До того, как образовать пару с Еременко, она выступала с Андреем Багиным и Девидом Нарижным. Еременко же стал победителем финала Гран-при среди юниоров вместе с предыдущей партнершей Софьей Шевченко.
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