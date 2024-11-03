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ВС России нанесли удары по местам ротации ВСУ в пригороде Сум в Курской области
В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении, рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, в районе Сум на Украине были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, первые удары были нанесены в 20.50, а затем повторились в 0.40 ночи, передает РИА «Новости».
Лебедев уточнил, что целью атак стали группы, прибывающие для усиления и ротации на Курском направлении. В частности, удары были нанесены в районе населенного пункта Юнаковка, который расположен недалеко от границы с Курской областью России.
По словам Лебедева, удары также были направлены на тракторный парк, где ремонтируется поврежденная техника ВСУ, а также на склад с боекомплектами. Он добавил, что «прилет» был зафиксирован и по месту сбора украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска в Курской области успешно отразили три контратаки ВСУ, что предотвратило прорыв обороны на данном направлении.