Финляндия направила ноту России из-за порчи забора посольства в Москве

Tекст: Вера Басилая

МИД Финляндии выразил обеспокоенность инцидентом, произошедшим у финского посольства в Москве. В пятницу на заборе дипмиссии появилась надпись на шведском языке «Аландские острова – наши». Кроме того, здание было закидано яйцами, передает ТАСС.

Посол Финляндии в России Марья Лийвала сообщила агентству STT, что полиция оперативно задержала пятерых человек, причастных к правонарушению. Надпись заняла как минимум три секции кирпичного ограждения.

МИД Финляндии уже направил официальную ноту внешнеполитическому ведомству России с требованием разобраться в произошедшем. Финская сторона считает такие действия недопустимыми и запросила соответствующие разъяснения.

Финляндия арестовала на Аландских островах три объекта недвижимости России, включая участок земли у моря, что делает их стратегически важными.

Ранее Финляндия пообещала сохранить демилитаризованный статус Аландских островов.

В прошлом году спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.