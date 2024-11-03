Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Финляндия направила ноту России из-за порчи забора посольства в Москве
Неизвестные оставили надпись на заборе посольства Финляндии в Москве «Аландские острова – наши» и закидали его яйцами, Хельсинки направили в Москву дипломатическую ноту в ответ на действия злоумышленников, сообщила посол Финляндии в России Марья Лийвала.
МИД Финляндии выразил обеспокоенность инцидентом, произошедшим у финского посольства в Москве. В пятницу на заборе дипмиссии появилась надпись на шведском языке «Аландские острова – наши». Кроме того, здание было закидано яйцами, передает ТАСС.
Посол Финляндии в России Марья Лийвала сообщила агентству STT, что полиция оперативно задержала пятерых человек, причастных к правонарушению. Надпись заняла как минимум три секции кирпичного ограждения.
МИД Финляндии уже направил официальную ноту внешнеполитическому ведомству России с требованием разобраться в произошедшем. Финская сторона считает такие действия недопустимыми и запросила соответствующие разъяснения.
Финляндия арестовала на Аландских островах три объекта недвижимости России, включая участок земли у моря, что делает их стратегически важными.
Ранее Финляндия пообещала сохранить демилитаризованный статус Аландских островов.
В прошлом году спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.