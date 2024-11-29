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    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    6 комментариев
    29 ноября 2024, 17:59 • Новости дня

    В Грузии рассказали о планах Брюсселя по дестабилизации в стране

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Еврокомиссия 16 декабря планировала отказать Грузии в начале переговоров по членству в ЕС, вызвав тем самым митинги протеста и дестабилизацию в Грузии, заявил на пресс-конференции председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Таким образом мы предотвратили эти планы, приняв решение не ставить вопрос начала переговоров до 2028 года», – сказал он.

    «Наша оппозиция строила планы вокруг этой даты – 16 декабря, хотела устроить беспорядки», – сообщил глава фракции. По словам Мдинарадзе, «беспорядки продолжались бы до Нового года».

    Он предположил, что протест, начатый накануне, стихнет, так как в реальности Грузия не отказывается от евроинтеграции. По его словам, если Грузии сейчас предложат начать переговоры о членстве в Евросоюзе, она немедленно на это согласится.

    Накануне в Тбилиси начались массовые протесты из-за решения властей Грузии, пострадали десятки полицейских и демонстрантов. Новая акция намечена и на пятницу.

    28 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, утвержденный парламентом 28 ноября, заявил, что его страна, несмотря на отсутствие дипломатических отношений после конфликта 2008 года, сохранит прагматичную политику с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У нас будет прагматичная политика по отношению к России», – заявил он. По его словам, «прагматичная политика является одним из главных инструментов для сохранения мира и защиты стратегических интересов Грузии».

    Ираклий Кобахидзе также отметил, что «одним из важнейших приоритетов останется мирное урегулирование конфликта с Россией». «У нас есть «красные линии», которые связаны с деоккупацией территорий нашей страны, и эти «красные линии» нами будут защищены до конца», – заявил при этом премьер-министр Грузии.

    Вечером в четверг премьер-министр Грузии сделает заявление об отношениях с Евросоюзом.

    В четверг парламент Грузии утвердил новое правительство правящей партии «Грузинская мечта», которая находится во власти с 2012 года и также выиграла выборы 26 октября, получив 89 мандатов из 150. Правительство было утверждено единогласно – 84 голосами.

    Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента. В правительстве Грузии 12 министерств, вскоре появится еще одно – министерство спорта.

    Коментарии (16)
    27 ноября 2024, 10:44 • Новости дня
    На пост президента Грузии выдвинут бывший футболист владикавказской «Алании»
    На пост президента Грузии выдвинут бывший футболист владикавказской «Алании»
    @ parl.leavingstone.club

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Член лояльного властям движения «Сила народа» депутат Михаил Кавелашвили, известный в прошлом футболист, выдвинут политсоветом «Грузинской мечты» на пост президента Грузии, которого изберут 14 декабря, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Михаил Кавелашвили до начала политической деятельности выступал в таких клубах, как «Спартак-Алания» (Владикавказ), «Манчестер Сити», а завершил карьеру нападающего в «Цюрихе» в 2006 году.

    За сборную Грузии он забил девять мячей в 46 матчах.

    Представляя кандидата, почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили назвал Кавелашвили «принципиальным патриотом».

    По его словам, после избрания Кавелашвили «уйдет в прошлое практика грубого нарушения Конституции Грузии (нынешним президентом Саломе Зурабишвили) и предательства государства».

    Напомним, новый президент Грузии будет избран коллегией выборщиков 14 декабря.

    Оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе предложил «Грузинской мечте» выдвинуть в президенты зебру из личного зоопарка почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

    «Скажу прямо – мы спасены, что «Грузинская мечта» не назвала кандидатом в президенты зебру Бидзины (Иванишвили). Но сейчас не до шуток, так как целенаправленно дискредитируется институт президента», - прокомментировал Манджгаладзе выдвижение на пост президента экс-форварда сборной Грузии по футболу, депутата от лояльного властям движения «Сила народа» Михаила Кавелашвили.

    Коментарии (14)
    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    Коментарии (3)
    29 ноября 2024, 11:56 • Новости дня
    Сотрудники МИД Грузии массово высказали протест из-за проблем в отношениях с ЕС
    Сотрудники МИД Грузии массово высказали протест из-за проблем в отношениях с ЕС
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Примерно 100 сотрудников МИД Грузии подписались под заявлением протеста в связи с решением Тбилиси заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Они считают это решение «не соответствующим стратегическим интересам Грузии», которое приведет к «негативным последствиям» и «вызовет международную изоляцию Грузии», сообщило информационное агентство «Интерпрессньюс»

    В связи с этим вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала заявление дипломатов «омерзительным фарсом» и предложила этим сотрудникам МИД подать в отставку.

    В Тбилиси в пятницу продолжатся акции протеста из-за того, что накануне Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, как об этом заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.

    По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.

    Ранее «Грузинская мечта» обвинила посла Евросоюза в дезинформации.

    Коментарии (8)
    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

    Коментарии (5)
    28 ноября 2024, 19:40 • Новости дня
    Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
    Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.

    Также Грузия до конца 2028 года отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. «Категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    При этом он пообещал, что к концу 2028 года Грузия «с экономической точки зрения будет готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2030 году». По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.

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    28 ноября 2024, 21:19 • Новости дня
    «Грузинская мечта» разъяснила позицию по сближению с Евросоюзом

    «Грузинская мечта» подтвердила курс на сближение с Евросоюзом

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе детально разъяснил план властей страны, которые заявили, что до 2028 года не будут ставить вопрос начала переговоров о членстве в Евросоюзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – заявил он. По его словам, «к 2030 году Грузия лучше всех других стран-кандидатов будет готова к членству в ЕС».

    «До 2028 года мы не поставим вопрос начала переговоров, чтобы это не было использовано как механизм постоянного шантажа. Мы спокойно будем проводить соответствующие реформы и развивать страну», – сказал Мамука Мдинарадзе.

    Он подтвердил, что все эти реформы будет финансировать бюджет Грузии, не обращаясь при этом за грантами к ЕС. «И что из этого можно расценить как отказ от Европы?» – заявил он.

    Тем временем в Тбилиси продолжаются акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить перед Евросоюзом вопрос начала переговоров о членстве.

    Демонстранты разблокировали движение у центрального офиса «Грузинской мечты» и отправились на проспект Руставели, где сейчас, по данным телекомпании «Рустави-2», находится несколько сотен митингующих с флагами Грузии и Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2024, 22:24 • Новости дня
    В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией

    Демонстранты и полиция в Тбилиси столкнулись у здания парламента

    В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Максим Попов

    У здания парламента в Тбилиси начались столкновения между демонстрантами и полицией, которая применяет перцовый газ для сдерживания протестующих.

    Как передает ТАСС, у здания парламента в Тбилиси разгорелись столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Напряженность нарастает по обе стороны от здания законодательного органа.

    Полиция пытается оттеснить протестующих, стремящихся проникнуть к служебным входам в парламент. Для разгона участников акции сотрудники правоохранительных органов вынуждены были использовать перцовый газ.

    Также сообщается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрантам и призвала к проведению новых парламентских выборов.

    «Я здесь, с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не добьемся новых парламентских выборов», – приводит агентство слова Зурабишвили.

    Позже она переместилась на площадь Свободы, где находится спецтехника на случай необходимости разгона демонстрантов. Зурабишвили хотела поговорить со стражами порядка, однако никто с ней в диалог вступать не стал.

    Ранее стало известно, что в Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС.

    Коментарии (5)
    28 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    В Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС

    В Грузии начались акции протеста из-за решения правительства не просить ЕС начать переговоры

    В Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС
    @ Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Акции протеста стихийно вспыхнули в Тбилиси и в регионах Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить перед Евросоюзом вопрос начала переговоров о членстве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, демонстранты кричат: «Рабы!», «Русские!». Также акция проходит перед президентским дворцом, где президент Саломе Зурабишвили после встречи с иностранными дипломатами и оппозиционерами заявила о необходимости внеочередных выборов в парламент.

    Она назвала себя «единственным легитимным институтом в Грузии». Оппозиционеры призывают своих сторонников выйти на улицы. Митинги проходят также в Батуми и Кутаиси.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

    Коментарии (6)
    26 ноября 2024, 20:02 • Новости дня
    В Грузии призвали США возобновить совместные военные учения

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Кандидат на пост грузинского министра обороны Ираклий Чиковани призвал Соединенные Штаты пересмотреть решение об отмене военных учений «Достойный партнер». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Решение отменить эти учения было непонятным и вызывающим сожаление. За время, прошедшее после этого, Грузия провела множество военных учений с международными партнерами. Надеюсь, что США пересмотрят решение об отмене учений в рамках политики перезагрузки», – заявил Чиковани на комитетских слушаниях во вторник.

    США отменили военные учения с Грузией «Достойный партнер – 2024», которые должны были пройти 25 июля – 6 августа.

    Пентагон объяснил тогда это политикой «пересмотра отношений» с Грузией из-за закона «О прозрачности иностранного влияния» и обвинений Тбилиси в адрес Запада в требовании от грузинской стороны открыть «второй фронт» против России и содействовании антиправительственным, революционным процессам в стране.

    Грузия рассчитывает перезагрузить отношения с США и ЕС. Новое правительство Грузии утвердят 28 ноября.

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    28 ноября 2024, 13:07 • Новости дня
    Утверждено новое правительство Грузии
    Утверждено новое правительство Грузии
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Парламент Грузии утвердил новое правительство правящей партии «Грузинская мечта», которая находится во власти с 2012 года и также выиграла выборы 26 октября, получив 89 мандатов из 150, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Правительство утверждено единогласно – 84 голосами.

    Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сохранил свой пост, который он занимает с февраля 2024 года.

    В правительстве Грузии 12 министерств, вскоре появится еще одно – министерство спорта.

    Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг назвал условия сближения с Евросоюзом.

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    29 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД

    На митинге в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД, тяжелые травмы получили 13 полицейских

    При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При разгоне антиправительственного митинга у здания парламента в Тбилиси 32 сотрудника МВД Грузии получили травмы, 13 полицейских тяжело травмированы, один сотрудник остается в больнице, сообщили в МВД Грузии.

    Более 30 сотрудников министерства внутренних дел Грузии получили ранения в результате антиправительственного митинга, прошедшего у здания парламента в Тбилиси. В заявлении ведомства указано, что пострадали 32 сотрудника, часть из которых получила тяжелые травмы головы и глаз, хирургическая помощь потребовалась 13 пострадавшим, один из них остается в медицинском учреждении, передает ТАСС.

    Во время разгона митинга сотрудники МВД задержали 43 демонстранта за неподчинение законным требованиям правоохранителей и мелкое хулиганство.

    Ранее сотрудники спецназа в Тбилиси на проспекте Руставели разогнали протестующих, применив слезоточивый газ.

    Протесты в Тбилиси начались после решения парламента заморозить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз.

    Вскоре ситуация обострилась, а у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией.

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    28 ноября 2024, 11:01 • Новости дня
    Грузия обвинила страны Прибалтики в давлении по советскому образцу

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Страны Прибалтики пытаются выступать по отношению к Грузии с позиции «старшего брата», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью компании «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Видимо, они (прибалты) в советское время так насмотрелись на Москву, что сейчас пытаются по отношению к Грузии примерить роль (советской) Москвы», – сказал он.

    По его словам, «некоторые европейские политики, особенно из стран Прибалтики, обвиняют Грузию в «пророссийскости», что на самом деле с их стороны является антигрузинским поведением».

    «Это недопустимо. Мы не хуже кого-то. Мы открыли для себя, что евроинтеграция для многих, особенно из стран постсоветского пространства, видится так – они «старшие братья». Приезжают, особенно из стран Прибалтики, к «младшим братьям», учат нас уму-разуму», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Политики из Литвы или из Эстонии приезжают и тоном «старшего брата» разговаривают нами, – отметил он. – У нас есть долгосрочный план интеграции с Евросоюзом. К 2030 году мы будем лучше всех готовы к членству в этом объединении».

    При этом председатель парламента Грузии сказал, что его страна не может влиять на решения тех или иных стран ЕС.

    «Как, к примеру, мы можем ожидать позитивного решения Литвы, чей министр иностранных дел приезжает сюда на митинги оппозиции», – заметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Напомним, представители парламентов восьми стран Евросоюза – Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Польши, Швеции, Германии и Финляндии – приняли участие в антиправительственном митинге оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси за объявление недействительными выборов в парламент 26 октября.

    Коментарии (2)
    29 ноября 2024, 01:40 • Новости дня
    Спецназ применил водометы против демонстрантов в Тбилиси

    Полицейские применили водометы и слезоточивый газ против митингующих у здания парламента

    Спецназ применил водометы против демонстрантов в Тбилиси
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники грузинской полиции использовали водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста у парламента в Тбилиси.

    Как передает ТАСС, сотрудники МВД Грузии начали применять водометы против участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Митингующие, столкнувшиеся с полицией, стали разбегаться, однако часть из них возвращается, чтобы продолжить протест.

    Периодически между протестующими и полицейскими происходят потасовки. Несколько человек задержаны, говорится в сообщении.

    Напомним, протесты в грузинской столице начались сразу после того как парламент страны решил заморозить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Вскоре ситуация обострилась и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией. В ходе потасовок пострадали три сотрудника МВД республики и оператор местной телекомпании.

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    27 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Папуашвили предупредил об угрозе обвала экономики Грузии при вступлении в ЕС

    Спикер парламента Грузии заявил, что экстренное вступление в ЕС разрушит экономику страны

    Tекст: Максим Попов

    Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили выразил опасения, что вступление Грузии в Европейский союз приведет к экономическому кризису из-за необходимости соблюдения всех ограничений ЕС.

    В интервью грузинскому телевидению спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если Грузия сегодня вступит в Евросоюз, это может привести к разрушительным последствиям для экономики страны, передает ТАСС.

    По мнению Папуашвили, существующие ограничения и требования, действующие на территории ЕС, могут оказаться непосильными для грузинской экономики.

    «Мы должны подготовиться к тому, чтобы стать членами Евросоюза в тот момент, когда мы выиграем, а не проиграем и не навредим самим себе. Если мы сегодня же станем членами ЕС, то из-за тех ограничений, которые будут действовать у нас одновременно, мы разрушим всю свою экономику», – сказал он.

    Напомним, в конце октября Еврокомиссия отказала Грузии в переговорах о вступлении в ЕС, сославшись на необходимость смены политического курса в стране.

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    28 ноября 2024, 13:02 • Новости дня
    Грузия поставила перед Евросоюзом условия сближения

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг назвал условия сближения с Евросоюзом его страны, которая год назад получила статус кандидата, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Выступая в парламенте перед голосованием по вынесению вотума доверия правительству, Ираклий Кобахидзе отметил, что к 2030 году Грузия будет лучше других кандидатов готовой к вступлению в ЕС, однако и объединение должны учитывать ее национальные интересы.

    «Впереди сложный шестилетний путь к ЕС. Мы должны учитывать и готовы учесть условия, выдвигаемые ЕС, но так, чтобы это не противоречило нашим национальным интересам», – заявил он.

    По словам кандидата в премьер-министры, «красные линии» проходят через достоинство Грузии».

    Он напомнил, что правительственная программа на ближайшие четыре года называется «Только мирно, с достоинством и с благосостоянием к Европе».

    «И Евросоюз тоже должен доказать, что уважает наше достоинство, доказать, что для него принципиально важно наше мирное движение, защитить наши традиционные ценности», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Ираклий Кобахидзе сказал, что «ЕС должен показать, что ему важны мир, благополучие и достоинство нашей страны».

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