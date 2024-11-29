Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны
Лавров обвинил директора ЮНЕСКО Азуле в участии в антироссийской информационной кампании
Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле в соучастии в информационной войне против России, высказав свое мнение на посольском круглом столе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с обвинением в адрес генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, передает ТАСС.
На посольском круглом столе, посвященном урегулированию ситуации на Украине, Лавров заявил, что Азуле является «прямой соучастницей информационной войны против Российской Федерации». Его слова направлены на критику ее роли в распространении информации, которую он считает направленной против правды и России.
Лавров отметил, что действия Азуле и ее организации негативно влияют на имидж России на международной арене. Он подчеркнул, что подобная работа дезинформирует и дестабилизирует ситуацию на мировом уровне. Министр также выразил надежду, что общество осознает влияние таких поступков и их последствия.