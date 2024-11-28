Грузия обвинила страны Прибалтики в давлении по советскому образцу

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Видимо, они (прибалты) в советское время так насмотрелись на Москву, что сейчас пытаются по отношению к Грузии примерить роль (советской) Москвы», – сказал он.

По его словам, «некоторые европейские политики, особенно из стран Прибалтики, обвиняют Грузию в «пророссийскости», что на самом деле с их стороны является антигрузинским поведением».

«Это недопустимо. Мы не хуже кого-то. Мы открыли для себя, что евроинтеграция для многих, особенно из стран постсоветского пространства, видится так – они «старшие братья». Приезжают, особенно из стран Прибалтики, к «младшим братьям», учат нас уму-разуму», – сказал Шалва Папуашвили.

«Политики из Литвы или из Эстонии приезжают и тоном «старшего брата» разговаривают нами, – отметил он. – У нас есть долгосрочный план интеграции с Евросоюзом. К 2030 году мы будем лучше всех готовы к членству в этом объединении».

При этом председатель парламента Грузии сказал, что его страна не может влиять на решения тех или иных стран ЕС.

«Как, к примеру, мы можем ожидать позитивного решения Литвы, чей министр иностранных дел приезжает сюда на митинги оппозиции», – заметил глава высшего законодательного органа Грузии.

Напомним, представители парламентов восьми стран Евросоюза – Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Польши, Швеции, Германии и Финляндии – приняли участие в антиправительственном митинге оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси за объявление недействительными выборов в парламент 26 октября.