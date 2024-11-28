Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»

Tекст: Вера Басилая

Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.

По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.

Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.

Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».

Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.