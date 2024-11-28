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Украинский расчет БПЛА сдался в плен с техникой на Харьковском направлении
Операторы украинских БПЛА из 114-й бригады теробороны сдались в плен российским войскам в районе Новомлынска на Харьковском направлении, передав аппаратуру и дрон, сообщают российские силовые структуры.
Украинский расчет беспилотных летательных аппаратов из 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдался в плен вместе с аппаратурой и дроном российским войскам, передает РИА «Новости».
Так, расчет БПЛА состоял из двух человек и действовал в составе 114-й бригады теробороны. Операторы добровольно сложили оружие и передали российским солдатам как беспилотный аппарат, так и всю сопутствующую аппаратуру.
Ранее на Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.