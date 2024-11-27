Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ГВСУ СК России, 23 ноября украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Большое Жирово в Курской области, использовав три тактические ракеты. В результате атаки погибли два мирных жителя, сообщает РИА «Новости».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ, касающейся террористических актов. Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому нападению.

В СК отметили, что боевики ВФУ применили дистанционные средства огневого поражения против мирного населения Фатежского района. Ведомство подчеркивает, что в ходе расследования будут выяснены все обстоятельства инцидента.

Российские системы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над несколькими областями. 10 дронов были уничтожены над Ростовской областью, семь над Белгородской, два над Воронежской и по одному над Курской, Брянской и Смоленской областями.



