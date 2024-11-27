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Украина получила 4,8 млрд долларов помощи от Всемирного банка
Денис Шмыгаль сообщил о получении Украиной 4,8 млрд долларов от Всемирного банка
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE для поддержки реформ и социальных сфер.
Украина получила от Всемирного банка 4,8 млрд долларов помощи, передает «РИА Новости». Шмыгаль сообщил, что средства предоставлены в рамках проекта PEACE, который является крупнейшим инвестиционным проектом в истории банка.
По словам Шмыгаля, цель проекта заключается в поддержке Украины в осуществлении важных реформ. В частности, финансирование направлено на социальную и образовательную сферы, здравоохранение, агропроизводство и восстановительные проекты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕБРР отказал украинским олигархам в помощи по восстановлению Украины, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о привлечении более 1 млрд долларов от Всемирного банка и 150 млн евро от Европейского союза в виде льготных займов, а Всемирный банк обещал, что новый фонд для Киева не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе активами России.