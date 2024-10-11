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ВБ одобрил создание нового фонда для поддержки Украины
Всемирный банк обещал, что новый фонд для Киева не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе активами России
России не удалось заблокировать создание Всемирным банком нового фонда для поддержки Украины, но менеджмент ВБ заверил, что фонд не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе активами России, сообщил источник в российской дирекции ВБ. Средства фонда запретят использовать для военных целей.
Совет директоров ВБ одобрил создание фонда финансового посредничества для поддержки Украины. Источник уточнил, что российская сторона голосовала против создания фонда. «Средства в него будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров», – приводит его слова ТАСС.
Источник РИА «Новости» пояснил, что доля голосов Москвы в организации не позволяет блокировать такие решения, «все остальные акционеры высказались в его поддержку». Учредителями фонда стали Канада, Япония и США, они обещали внести как минимум 10 млрд долларов. Великобритания также выразила готовность поддержать фонд.
Целью фонда названа поддержка реформ на Украине и достижение страной макроэкономической стабильности, а также восстановление и реконструкция.
«В обсуждавшемся сегодня предложении руководства банка приводится прямой запрет на использование средств фонда на военные цели», – сказал источник, подчеркнув, что ВБ не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда. При этом уточняется, что «решения об использовании средств принимаются управляющим комитетом фонда, в который будут входить как доноры, так и представители украинского правительства».
ВБ и Европейский банк реконструкции и развития станут исполняющими организациями фонда, что означает, что средства фонда будут использоваться исключительно в соответствии с их правилами о финансовой отчетности, противодействии коррупции, правилами закупок и рядом других ограничений, сказал источник.
При этом Россия указала ВБ, что «количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы, особенно если сравнить с финансированием стран Африки и Ближнего Востока». Источник сказал, что ВБ продолжает «плодить» новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, «несмотря на критику России и некоторых других акционеров, представляющих страны Глобального Юга». Он также уточнил, что Киев уже давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития.
Напомним, Всемирный банк заявил о «возобновлении экономического роста» на Украине в 2023 году. Как следует из документа Всемирного банка, Украина была переведена им из категории стран с доходами ниже среднего в категорию доходов выше среднего, это произошло из-за оттока населения.