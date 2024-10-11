Всемирный банк обещал, что новый фонд для Киева не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе активами России

Tекст: Антон Антонов

Совет директоров ВБ одобрил создание фонда финансового посредничества для поддержки Украины. Источник уточнил, что российская сторона голосовала против создания фонда. «Средства в него будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров», – приводит его слова ТАСС.

Источник РИА «Новости» пояснил, что доля голосов Москвы в организации не позволяет блокировать такие решения, «все остальные акционеры высказались в его поддержку». Учредителями фонда стали Канада, Япония и США, они обещали внести как минимум 10 млрд долларов. Великобритания также выразила готовность поддержать фонд.

Целью фонда названа поддержка реформ на Украине и достижение страной макроэкономической стабильности, а также восстановление и реконструкция.

«В обсуждавшемся сегодня предложении руководства банка приводится прямой запрет на использование средств фонда на военные цели», – сказал источник, подчеркнув, что ВБ не даст Киеву бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда. При этом уточняется, что «решения об использовании средств принимаются управляющим комитетом фонда, в который будут входить как доноры, так и представители украинского правительства».

ВБ и Европейский банк реконструкции и развития станут исполняющими организациями фонда, что означает, что средства фонда будут использоваться исключительно в соответствии с их правилами о финансовой отчетности, противодействии коррупции, правилами закупок и рядом других ограничений, сказал источник.

При этом Россия указала ВБ, что «количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы, особенно если сравнить с финансированием стран Африки и Ближнего Востока». Источник сказал, что ВБ продолжает «плодить» новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, «несмотря на критику России и некоторых других акционеров, представляющих страны Глобального Юга». Он также уточнил, что Киев уже давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития.

Напомним, Всемирный банк заявил о «возобновлении экономического роста» на Украине в 2023 году. Как следует из документа Всемирного банка, Украина была переведена им из категории стран с доходами ниже среднего в категорию доходов выше среднего, это произошло из-за оттока населения.