С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.4 комментария
Отток населения сделал Украину страной с доходами выше среднего
Из-за оттока населения Всемирный банк перевел Украину в категорию стран с доходами выше среднего
Украина переведена из катогории стран с доходами ниже среднего в категорию доходов выше среднего, это произошло из-за оттока населения, следует из документа Всемирного банка.
Валовый национальный доход на душу населения на Украине вырос до 5 070 долларов с 4 270 долларов, передает РИА «Новости».
В список стран с уровнем дохода выше среднего ВБ включает государства, в которых на одного жителя приходится не менее 4465 долларов валового дохода, передает ТАСС.
Всемирный банк заявил о «возобновлении экономического роста» на Украине в 2023 году – на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Однако другим фактором, который позволил Украине перейти в категорию стран с доходами выше среднего, оказалось «сокращение населения». Население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции. Также подчеркивается, что указанные «факторы были усилены ростом стоимости произведенных в стране товаров и услуг».
Напомним, Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода. Переход России в высшую категорию ВБ связывает с увеличением оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.