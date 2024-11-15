Премьер Украины сообщил о кредите от Всемирного банка и ЕС

Украина рассчитывает на более 1 млрд долларов от ВБ и 150 млн евро от ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Украина ожидает получить более 1 млрд долларов как льготный заем от Всемирного банка, передает ТАСС. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что средства были аккумулированы благодаря правительствам Японии и Британии. Он также сообщил, что Киев привлекает 150 млн евро от Европейского союза, что позволит укрепить финансовую поддержку страны.



Ранее Шмыгаль заявлял о получении Украиной гранта в 1,35 млрд долларов от Вашингтона. Он выразил уверенность, что правительство продолжит работу с западными партнерами для мобилизации финансовых ресурсов. С февраля 2022 года, по данным депутата Ярослава Железняка, Украина получила более 100 млрд долларов от стран Запада.

Киев неоднократно заявлял о невозможности самостоятельно покрыть все статьи бюджета, кроме военных расходов. В Верховной раде рассматривается проект бюджета на 2025 год с дефицитом 1,6 трлн гривен (38,68 млрд долларов). Западные партнеры настаивают на поиске дополнительных источников самофинансирования для Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден планирует запросить дополнительные средства на поддержку Украины в 2025 году.

Глава украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума сообщила, что за последние 30 лет с Украины было выведено более 100 млрд долларов, которые находятся за границей.

Дума также подчеркнула, что агентство разработало порядок реализации арестованных активов за рубежом для их возвращения в страну.

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах отметил, что Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Дональда Трампа, так как часть спецтехники и оружия будет поставляться за счет Киева.

