Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.2 комментария
Песков: Россия хотела бы прекращения ударов Израиля по гражданским объектам Ливана
Кремль желает увидеть прекращение израильских ударов по объектам ливанской гражданской инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам. Очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население», – прокомментировал Песков атаки Израиля на Бейрут, передает ТАСС.
Кроме того, Песков подчеркнул необходимость расширения каналов доставки гуманитарной помощи в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что гуманитарный кризис, особенно в Газе, достиг масштабов, вызывающих серьезную тревогу. Увеличение объемов и эффективности доставки помощи является критически важной задачей в нынешней ситуации.
В прошлые сутки Израиль нанес авиаудары по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута, в результате чего погибли более 80 человек и пострадали более 200. Израиль также ударил по пограничному переходу между Сирией и Ливаном, а ракетный удар обрушил жилое здание в центре Бейрута.