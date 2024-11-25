Песков: Россия хотела бы прекращения ударов Израиля по гражданским объектам Ливана

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам. Очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население», – прокомментировал Песков атаки Израиля на Бейрут, передает ТАСС.

Кроме того, Песков подчеркнул необходимость расширения каналов доставки гуманитарной помощи в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что гуманитарный кризис, особенно в Газе, достиг масштабов, вызывающих серьезную тревогу. Увеличение объемов и эффективности доставки помощи является критически важной задачей в нынешней ситуации.

В прошлые сутки Израиль нанес авиаудары по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута, в результате чего погибли более 80 человек и пострадали более 200. Израиль также ударил по пограничному переходу между Сирией и Ливаном, а ракетный удар обрушил жилое здание в центре Бейрута.