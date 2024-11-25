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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    13 комментариев
    25 ноября 2024, 12:48 • Новости дня

    Песков: Россия хотела бы прекращения ударов Израиля по гражданским объектам Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремль желает увидеть прекращение израильских ударов по объектам ливанской гражданской инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам. Очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население», – прокомментировал Песков атаки Израиля на Бейрут, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков подчеркнул необходимость расширения каналов доставки гуманитарной помощи в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что гуманитарный кризис, особенно в Газе, достиг масштабов, вызывающих серьезную тревогу. Увеличение объемов и эффективности доставки помощи является критически важной задачей в нынешней ситуации.

    В прошлые сутки Израиль нанес авиаудары по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута, в результате чего погибли более 80 человек и пострадали более 200. Израиль также ударил по пограничному переходу между Сирией и Ливаном, а ракетный удар обрушил жилое здание в центре Бейрута.

    24 ноября 2024, 00:10 • Новости дня
    Россия назвала всеобъемлющим готовящийся договор с Ираном

    Россия и Иран заключат договор о сотрудничестве, включая оборону и безопасность

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

    Руденко подчеркнул, что документ будет охватывать практически все актуальные и перспективные сферы сотрудничества, включая оборону и безопасность. По его словам, детали пока раскрывать рано, но документ будет отвечать современным вызовам и требованиям, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что аналогичные положения уже содержались в документе 2001 года, но за прошедшие два десятилетия характер взаимодействия заметно изменился. Он добавил: «Не стала проще и региональная обстановка. Плотно координируем подходы с нашими иранскими друзьями и предпринимаем необходимые совместные меры для упрочения мира и безопасности».

    Напомним, накануне Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.

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    24 ноября 2024, 06:07 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла массированные удары по позициям Израиля

    «Хезболла» нанесла 34 удара по позициям израильской армии на севере Израиля и юге Ливана

    Tекст: Максим Попов

    «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava, говорится в сообщении.

    Как передает ТАСС, ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила о массированных ударах по израильским армейским позициям. Отмечается, что  бойцы группы провели в субботу 34 операции на севере Израиля и юге Ливана.

    В ходе атак использовалась беспилотная авиация. В населенных пунктах Шамаа и Эль-Баяда, расположенных на ливанской территории, ракетным обстрелом были уничтожены два израильских танка Merkava.

    Как утверждают представители движения, в результате обстрелов среди израильских военнослужащих есть погибшие и раненые.

    До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 15:29 • Новости дня
    В Абхазии предложили тестировать валюту Союзного государства

    Tекст: Александра Юдина

    Один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба предложил протестировать в республике единую валюту Союзного государства России и Белоруссии, видя в этом возможность формализовать ее финансовую роль.

    По его словам, Абхазия в данный момент использует российский рубль, но ее финансовая система не интегрирована формально в систему России. Оппозиционер считает, что это необходимо формализовать для более эффективного взаимодействия, передает РБК.

    «Один из камней преткновения – это как раз единая валюта Союзного государства. Абхазия может выступить некоей песочницей, где можно протестировать эту историю», – сказал Ардзинба.

    Он подчеркнул, что эксперимент с валютой позволит определить финансовую роль Абхазии в Союзном государстве. Пока что Республика формально не имеет определенного статуса в этом объединении, однако такие шаги могут изменить статус-кво.

    Ранее Ардзинба отмечал, что Абхазия положительно настроена к Москве благодаря президенту России Владимиру Путину. Он заявляет, что отношения между Абхазией и Россией должны развиваться динамично и взаимовыгодно, что может послужить основой для проведения подобных финансовых экспериментов.

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    24 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильскую базу под Тель-Авивом

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежавшей израильской военной разведке, находящейся в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба организации.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, передает РИА «Новости». В заявлении говорится: «Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке 8200 в пригороде Тель-Авива в 110 километрах от ливано-палестинской границы».

    Это уже третий за сутки обстрел военных объектов в районе израильской границы. В другом заявлении «Хезболлы» сообщается о нападении с помощью беспилотников на штаб операций израильской армии в поселении Митула, расположенном близь ливанской границы. Также в городе Акко был нанесен ракетный удар по военной базе Шарага.

    В израильском поселении Дишон ливанское сопротивление атаковало артиллерийские расчеты, которые совершали удары по ливанским поселениям. По данным шиитского движения, с начала воскресенья были атакованы около десяти мест скопления живой силы армии Израиля на разных участках границы.

    Ранее «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava. До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября.

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    23 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    Сирийские войска предотвратили диверсию в Идлибе

    Сирийские войска предотвратили проникновение диверсантов в провинции Идлиб

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Сирии пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе. Двое военнослужащих получили ранения из-за обстрела со стороны террористов, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк .

     Вместе с тем Игнасюк сообщил, что за последние сутки было зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских вооруженных сил со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (организации, запрещенные на территории России. В результате одного из обстрелов, произведенного из автоматического гранатомета АГС-17, двое сирийских военнослужащих получили ранения, передает ТАСС.

    Напомним, накануне Израиль атаковал управляемыми ракетами погранпереход на границе Сирии и Ливана.

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    22 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Москва осудила удары Израиля по Пальмире

    Захарова заявила о грубом нарушении Израилем суверенитета Сирии из-за ударов по Пальмире

    Tекст: Евгения Караваева

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

    Захарова призвала все стороны конфликта руководствоваться гуманистическими ценностями, сформировавшимися к XXI веку, передает ТАСС

    «Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что действия Израиля на территории Сирии являются грубым нарушением суверенитета страны и международного права.

    Российская сторона вновь настоятельно призывает всех участников региональной эскалации прислушаться к голосу разума. Москва подчеркивает недопустимость выхода за рамки цивилизованного поведения, что особенно важно в условиях современных международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля нанесли удары по жилым строениям и промышленной зоне в сирийской Пальмире, что привело к гибели 36 человек и ранению более 50.

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    24 ноября 2024, 03:45 • Новости дня
    Полицейские оцепили район у здания посольства Израиля в Аммане после стрельбы

    Reuters: В Аммане произошла стрельба у израильского посольства, полиция оцепила район

    Tекст: Максим Попов

    В столице Иордании Аммане произошла стрельба у посольства Израиля, район оцеплен полицией, сообщило Reuters.

    Возле посольства Израиля в столице Иордании Аммане произошла стрельба. Как отметили очевидцы, после случившегося полиция быстро оцепила район, чтобы обеспечить контроль над ситуацией и предотвратить дальнейшие возможные угрозы, передает РИА «Новости».

    На место происшествия оперативно прибыли медицинские службы. Власти предпринимают все необходимые меры для выяснения обстоятельств произошедшего и обеспечения безопасности.

    Позднее стало известно, что силы безопасности Иордании застрелили человека, открывшего огонь по охранникам возле израильского посольства в Аммане.

    Ранее сообщалось,что Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран. В числе стран, получивших предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар.

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    23 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская атака с использованием управляемых ракет вывела из строя погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана.

    Обстрел произошел в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевой источник. По данным собеседника агентства, в результате ракетного обстрела переход вышел из строя.

    «Израиль обстрелял несколькими управляемыми ракетами погранпереход Джусия в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, в результате тот вышел из строя», – сказал он. Источник добавил, что звуки обстрела были слышны в городе Аль-Кусейр, находящемся в непосредственной близости от границы.

    Ранее израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям. В результате воздушной атаки израильских ВВС на Бейрут погибли четыре человека и 33 получили ранения.

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    23 ноября 2024, 03:02 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели 13 палестинцев в секторе Газа

    Израильские атаки в Газе привели к гибели 13 палестинцев и 24 раненым

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди жертв оказались жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, израильская армия провела рейд в городе Газа, в результате которого погибли семь палестинцев, а несколько человек получили ранения.

    В южной части сектора в городе Хан-Юнис израильская авиация нанесла бомбовый удар, в результате чего погибли не менее трех человек и 24 получили ранения. В лагере беженцев Нусейрат, который находится в центральной части сектора Газа, также погибли три человека.

    Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убивая жителей приграничных местностей и захватывая заложников. Израиль ответил на это началом военной операции в Газе, целью которой является уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение всех похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан в ответ на решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Израильская авиация ночью атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

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    23 ноября 2024, 01:57 • Новости дня
    Израиль атаковал южные пригороды Бейрута

    Израильские ВВС нанесли удары по районам Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях в Бейруте

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская авиация ночью атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Израильские ВВС в субботу ночью нанесли серию ударов по южным районам Бейрута, сообщает Al Manar со ссылкой на собственного корреспондента. Атака затронула такие районы, как Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях. Перед ударами представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи предупреждал местных жителей об эвакуации, заявляя, что в этих районах находятся объекты «Хезболлах».

    В сообщениях Telegram-канала Al Manar говорится: «Налет вражеской израильской авиации на район Шиях в южном пригороде Бейрута... Авиаудары сионистов по районам Гхбейри и Харейт-Хрейк в южном пригороде Бейрута».

    С 1 октября Израиль проводит наземную операцию на юге Ливана против сил «Хезболлах». Продолжаются воздушные бомбардировки, что привело к гибели мирных жителей и лидеров шиитского движения. Более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, «Хезболлах» продолжает наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.

    В Израиле заявляют, что главная цель военной кампании – создание условий для возвращения 60 тыс. жителей северной части страны, которые были эвакуированы после начала обстрелов «Хезболлах», поддерживающей ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, повредив жилые дома и промышленный район. В результате бомбардировок погибли 36 человек и более 50 человек получили ранения. Москва выразила резкое осуждение израильских ударов и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

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    24 ноября 2024, 19:32 • Новости дня
    Израильские удары по Ливану унесли жизни 84 человек за сутки

    Tекст: Ольга Иванова

    На юге и востоке Ливана, а также в центре Бейрута израильские удары привели к гибели 84 человек и ранениям 213 граждан, сообщили в минздраве Ливана.

    Как сообщает РИА «Новости», в результате израильских ударов, нанесенных в субботу по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута, погибли 84 человека и 213 получили ранения. Эти данные были обнародованы в заявлении центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана.

    В отчете минздрава страны уточняется, что наибольшее число погибших зарегистрировано в центре Бейрута, где жертвами атак стали 29 человек. В провинции Баальбек-Хермель на востоке и северо-востоке Ливана количество погибших достигло 43 человек. В южных районах страны погибли 12 граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, а также нанес ракетный удар, который обрушил жилое здание в центре Бейрута; в результате удара Израиля в Ливане погибли медработники.

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    23 ноября 2024, 06:44 • Новости дня
    Ракетный удар Израиля обрушил жилое здание в центре Бейрута

    Израильские ВВС обстреляли объект в центре Бейрута, разрушив жилой дом

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские самолеты выпустили четыре ракеты по зданию в Бейруте, разрушив его и ранив жителей. Сообщается о возможной цели атаки – одном из руководителей «Хезболлы».


    Истребители израильских ВВС нанесли удар по предполагаемому объекту шиитской организации «Хезболла» в центре Бейрута, сообщает ТАСС. По информации источника в службе гражданской обороны, по району Эль-Боста эль-Фаука было выпущено по меньшей мере четыре ракеты.

    В результате атаки здание обрушилось, перегородив проезжую часть улицы Фатхалла. Среди мирных жителей есть пострадавшие, их эвакуацией занимаются кареты скорой помощи. Удары произошли в ранние утренние часы, вызвав сильные взрывы, которые разбудили жителей столицы Ливана.

    Как сообщает телеканал Al Jadeed, целью атаки могло быть убийство одного из руководителей «Хезболлы». На месте происшествия продолжаются спасательные работы, ведется разборка завалов, уточняется число погибших и пострадавших.

    Израильские самолеты остаются в небе над Бейрутом, совершая полеты на низкой высоте. Это создает дополнительное напряжение в и без того сложной ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Кроме того, не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди жертв оказались жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    Ранее Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

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    22 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Песков усомнился в пользе решений МУС для мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Международного уголовного суда, включая выдачу ордеров на арест израильских политиков, вряд ли могут способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, действия Международного уголовного суда (МУС) не способствуют решению международных конфликтов, передает ТАСС.

    Песков отметил, что в целом действия МУС вряд ли чему-то помогают.

    Песков отказался комментировать выданные ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, подчеркнув, что для России подобные решения ничтожны.

    Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил в ответ на это решение распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между МУС и Израилем принес выгоду России.


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    23 ноября 2024, 11:19 • Новости дня
    Al Hadath: Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации главы «Хезболла»

    Al Hadath: Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации главы «Хезболла» Хейдара

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская авиация нанеслаавиаудар по центральной части Бейрута для ликвидации главы оперативного штаба «Хезболла» Мухаммеда Хейдара, сообщает Al Hadath.

    Самолеты израильских ВВС атаковали ночью центральную часть столицы Ливана, целью удара было убийство начальника оперативного штаба «Хезболла» Мухаммеда Хейдара. Однако телеканал Al Hadath не уточнил, удалось ли нанести ущерб военному руководителю или он остался в живых, передает ТАСС.

    Ранее поступала информация, что авианалет израильских сил на район Эль-Боста эль-Фаука в центре Бейрута был нацелен на устранение Таляля Хамие, руководителя диверсионного спецподразделения 910, отвечающего за внешнюю безопасность «Хезболла».

    Согласно сообщениям СМИ, израильские ВВС вновь атаковали южные окраины Бейрута, где предположительно находятся объекты шиитской организации. Налет начался с бомбардировки пригородов Шуэйфат и соседнего квартала Эль-Амрусия, который расположен неподалеку от кампуса Ливанского университета.

    Представитель израильской армии ранее предупредил жителей южных районов Бейрута о предстоящих воздушных атаках и рекомендовал срочно покинуть опасную зону. В дальнейшем ожидаются удары по районам Харет-Хорейк и Хадас.

    Ранее Минздрав Ливана сообщил о четырех погибших при авиаударе по Бейруту.

    Ракетный удар Израиля обрушил жилое здание в центре города, и по району Эль-Боста эль-Фаука было выпущено по меньшей мере четыре ракеты.

    Израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

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    23 ноября 2024, 19:19 • Новости дня
    ХАМАС заявило о гибели израильской заложницы в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одной из израильских заложниц, удерживаемых в секторе Газа.

    Как говорится в заявлении официального представителя военного крыла ХАМАС – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайды, заложница погибла в северных районах Газы, подвергающихся атакам, передает ТАСС.

    Причина гибели заложницы пока не известна, и подробности о происшествии не сообщаются. Убайда добавил, что жизнь еще одной пленницы, находящейся рядом с погибшей, все еще находится под угрозой.

    Представитель ХАМАС подчеркнул, что за жизни израильских заложников полную ответственность несет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях, его правительство и военное руководство. Убайда также предупредил, что некоторые тела убитых заложников могут пропасть.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости незамедлительного освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал выплатить по 5 млн долларов за каждого пленного, освобожденного из рук ХАМАС.

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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

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    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией

    Украинские и западные социологи продолжают выяснять, готово ли общество к переговорам с Россией и территориальным уступкам. И они, как правило, выдают противоречивые результаты. В чем заключаются особенности этого противоречия и каковы реальные настроения украинцев относительно урегулирования конфликта? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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