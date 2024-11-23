Times разоблачила ложные заявления министра финансов Британии

Times уличила главу минфина Британии Рейчел Ривз в приукрашивании опыта работы экономистом

Tекст: Мария Иванова

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз оказалась в центре скандала после публикации газеты Times, в которой уличили ее в искажении фактов о своем профессиональном опыте. Согласно материалу, министр несколько раз приукрашивала свои достижения на протяжении карьеры, передает РИА «Новости».

В частности, во время парламентских выборов 2010 года Ривз заявила, что работала экономистом в банке Halifax. Однако, как выяснило издание, она занимала должность в отделе по работе с жалобами на розничные банковские услуги.

Также министр заявляла в интервью журналу Stylist, что проработала десяь лет в Банке Англии. На самом деле она работала там только шесть лет, из которых один год был потрачен на учебу по программе магистратуры в Лондонской школе экономики, оплаченной самим Банком Англии, а два года – на работу в британском посольстве в Вашингтоне.

Газета привела также информацию из регистрационного документа, где Ривз указана как «экономист», хотя в реальности, как сообщает Times со ссылкой на источники, она занималась проектами в области IT и администрирования в HBOS. Аналогичные неточности обнаружены и в ее профиле на Linkedin.

В этом году Ривз также неверно указала, что имела опыт работы экономистом в частном секторе, хотя в действительности никогда в нем не работала.

Напомним, в сентябре в Бразилии поступили жалобы на министра по вопросам гражданства и правам человека Сильвио Алмеиду из-за возможных случаев сексуальных домогательств, в том числе в отношении министра расового равенства Аниэли Франку.