В Подмосковье состоялся финал чемпионата «Битвы роботов»

В соревнованиях участвуют команды из России, Белоруссии, Китая, Индии и Ирана, включая пять подмосковных коллективов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с зампредседателя правительства России Дмитрием Григоренко открыли турнир.

Воробьев отметил, что робототехника становится популярной среди школьников Подмосковья, и пожелал участникам успехов. Григоренко подчеркнул международный масштаб турнира, в котором участвуют команды разных возрастов, от 10 до 57 лет, сообщается на сайте правительства Московской области

В отборочных этапах приняли участие 96 команд, включая представителей Казахстана и Бразилии, но до финала дошли лишь 32 лучших. Более 6,5 тыс. зрителей собрались на «Арене Мытищи», а миллионы смотрят трансляции онлайн. Призовой фонд турнира составляет 6,6 млн рублей.

Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил разнообразие команд и сотрудничество университетов с компаниями.

Чемпионат включает две дисциплины: «Битва роботов» с участием 16 взрослых команд и «Битва мини-роботов», где соревнуются 16 юношеских команд. Взрослые команды используют «роботов-тяжеловесов», весом до 110 кг, а юношеские – мини-роботы, вес которых не превышает 1,5 кг.

Продолжительность каждого поединка составляет три минуты. Машины имеют право атаковать друг друга всеми разрешенными средствами за исключением запрещенных. Жюри выставляет оценки по трем критериям: урон, агрессия и управление. Победители проходят дальше, а проигравшие выбывают.

Перед началом соревнований Воробьев пообщался с командами из Подмосковья. В финал «Битвы роботов» прошли команды Istok.Robotics из Российского технологического университета и SOLARBOT из Балашихи. В дисциплине «Битва мини-роботов» в финальный этап вышли команды ProBOT, Техно-Дайнемикс и Технократы.

По словам капитана команды SOLARBOT Анастасии Филь, их робот «Феникс» был модернизирован для участия в турнире. Для участия в «Битве роботов» команда Istok.Robotics использует робота RedHorn 2. Его капитан Дмитрий Татаринов отметил, что их робот уникален благодаря гусеничной конструкции.

Команда Технократы из Технолицея дебютировала с роботом «Заяц». Однако из-за поломки ремня команда потерпела техническое поражение. Как отметил капитан Дима Рубайлов, они намерены исправить ошибки и победить в следующем году.

В рамках турнира также планируется шоу-матч «Битва дронов».

В Подмосковье активно развиваются программы по робототехнике, в которых участвуют около 23 тыс. человек. Эти программы реализуются в различных центрах, таких как Кванториумы, IT-кубы, Изобретариумы и центры «Точка роста».