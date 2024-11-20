Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.4 комментария
Госдума обязала частников отчитываться о своих спутниках в Роскосмос
Госдума одобрила законопроект об отчетности частников о космических аппаратах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий частников и организации предоставлять данные о своих космических аппаратах в Роскосмос, включая их характеристики и состояние.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает частных владельцев и организации предоставлять данные о своих космических аппаратах в госкорпорацию «Роскосмос», сообщает ТАСС. Законопроект требует отчитываться о функциональных характеристиках и техническом состоянии аппаратов, планируемых к запуску или уже находящихся на орбите Земли.
Инициатором документа выступило правительство России. Перечень необходимой информации, а также порядок и сроки предоставления данных будут определены Роскосмосом. В данный момент в законах России нет нормы об обязательной передаче таких сведений.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов подчеркнул важность космической инфраструктуры для безопасности страны. «Частные компании, научно-исследовательские организации и вузы обязаны будут предоставить информацию о космических объектах, которые они запускают. Это позволит оценивать риски и угрозы», – добавил Алтухов. Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский частный микроспутник планируют запустить для проверки версии о высадке США на Луне, а создание первого российского частного космодрома в Нижегородской области приостановили из-за бюрократических препятствий.