Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.7 комментариев
Страны БРИКС разработали рекомендации по новым платежным системам
Лавров рассказал о разработке странами БРИКС рекомендаций по альтернативным платежным механизмам
Государства БРИКС разработали рекомендации для создания альтернативных платежных механизмов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув важность защиты от рисков «долларового произвола».
В условиях, когда, по словам Лаврова, доллар все чаще используется как «агрессивное оружие», возникает необходимость в параллельной системе. По его словам, США пытаются сохранить гегемонию, используя любые средства, передает РИА «Новости».
«Никто не знает, кто будет следующий. Никто не застрахован от долларового произвола, учитывая отчаянное положение Соединенных Штатов в современном мире», – заявил Лавров в интервью международной сети TV BRICS.
Лавов подчеркнул, что рекомендации стран БРИКС пока не окончательные, однако они открывают возможность для создания надежных и устойчивых систем.
Также Лавров затронул тему перераспределения голосов в МВФ и Всемирном банке, считая, что странам БРИКС следует предоставить количество голосов, соответствующее их реальной экономической мощи. Однако, по его словам, США не хотят отдавать свои голоса. На данный момент в МВФ Соединенные Штаты обладают «пакетом», позволяющим применять право вето в отношении любых решений.
Кроме того, министр указал, что декларацию по итогам саммита БРИКС, прошедшего в Казани в октябре, удалось согласовать на основе баланса интересов, «никто ни на кого не давил», как это бывает на западных форумах.
Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису, а не только предпочитаемый Западом принцип территориальной целостности, – одно из основных политических достижений мероприятия, сказал он.
Глава МИД России сообщил, что вопрос полноправного членства в БРИКС государств, заинтересованных в этом, будет рассматриваться в течение 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении 16-го саммита БРИКС, подчеркнув его значимость в мировом политическом календаре. Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, в которой основной акцент сделан на экономическое развитие стран объединения, а вопрос мирного урегулирования украинского конфликта удостоился лишь одного пункта. По прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет БРИКС будет доминировать в мировом экономическом росте, опережая G7 по вкладу в глобальную экономику.