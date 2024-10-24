МВФ подтвердил смещение экономического баланса от G7 к странам БРИКС

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что баланс сил мировой экономики смещается от стран G7 к БРИКС. Это связано с тем, что основная доля роста мировой экономики в ближайшие пять лет будет приходиться на страны БРИКС.



Наибольший вклад в глобальный экономический рост, по прогнозам, внесут такие страны, как Китай, Индия, Россия и Бразилия.

В то же время экономический вклад членов G7, включая США, Германию и Японию, будет пересмотрен в сторону уменьшения. Ожидается, что Китай останется крупнейшим вкладчиком, а Индия значительно увеличит свое влияние.

Также подчеркивается, что рост экономик стран, таких как Египет и Вьетнам, будет на уровне развитых государств, как Германия и Япония, что подчеркивает возросшую значимость развивающихся экономик.

Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, стал первой встречей, в которой участвуют новые члены группы: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается участие представителей более 30 стран, что подтверждает растущую роль объединения на мировой арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, обозначающую цели на долгосрочную перспективу, уделив лишь один пункт мирному урегулированию украинского конфликта, что демонстрирует сосредоточенность БРИКС на экономическом развитии всех стран объединения.

Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой подчеркивается негативное влияние односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

