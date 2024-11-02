Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.2 комментария
Обвиняемого в педофилии экс-гендиректора комбината отправили под домашний арест
Бывшему гендиректору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому, обвиняемому в педофилии, изменили меру пресечения на домашний арест.
В Калининском районном суде Челябинска сообщили, что мера пресечения Ходоровскому изменена с содержания под стражей в следственном изоляторе на домашний арест, передает ТАСС.
В августе Центральный райсуд Челябинска продлил содержание Ходоровского под стражей до 10 ноября. Бывший руководитель комбината был задержан по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В отношении него и других лиц были возбуждены уголовные дела.
Ходоровский родился в 1951 году в Челябинске и окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института. В 1991 году он начал работать в ЧЭМК, занимая различные должности, включая помощника генерального директора и коммерческого директора, а в 2001 году стал генеральным директором комбината.
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