ЦИК Грузии отверг любые связи своего председателя с Россией

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы должны разоблачить кампанию по дезинформации. Георгий Каландаришвили никогда не учился в России и никогда не был в этой стране», – заявила на брифинге в субботу пресс-спикер ЦИК Натиа Иоселиани, комментируя заявления об этом оппозиции и оппозиционных СМИ.

Она также сказала, что председатель ЦИК незнаком лично с получившим аккредитацию для работы на парламентских выборах 26 октября журналистом Александром Малькевичем, который находится под санкциями США.

«Георгий Каландаришвили незнаком с ним лично, а аккредитация выдана с соблюдением всех норм», – сказала Натиа Иоселиани по этому поводу.

По ее словам, ведется целенаправленная дезинформационная кампания против ЦИК.

Ранее организация «Репортеры без границ» сообщила об аккредитации Малькевича как одного из сотрудников НТВ.

Оппозиция не признает итоги проигранных «Грузинской мечте» выборов и с понедельника возобновит акции протеста.