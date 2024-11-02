Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.0 комментариев
ЦИК Грузии отверг любые связи своего председателя с Россией
ЦИК Грузии назвал «дезинформацией» распространяемые оппозицией сведения о том, что председатель Центризбиркома Георгий Каландаришвили имеет связи с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы должны разоблачить кампанию по дезинформации. Георгий Каландаришвили никогда не учился в России и никогда не был в этой стране», – заявила на брифинге в субботу пресс-спикер ЦИК Натиа Иоселиани, комментируя заявления об этом оппозиции и оппозиционных СМИ.
Она также сказала, что председатель ЦИК незнаком лично с получившим аккредитацию для работы на парламентских выборах 26 октября журналистом Александром Малькевичем, который находится под санкциями США.
«Георгий Каландаришвили незнаком с ним лично, а аккредитация выдана с соблюдением всех норм», – сказала Натиа Иоселиани по этому поводу.
По ее словам, ведется целенаправленная дезинформационная кампания против ЦИК.
Ранее организация «Репортеры без границ» сообщила об аккредитации Малькевича как одного из сотрудников НТВ.
Оппозиция не признает итоги проигранных «Грузинской мечте» выборов и с понедельника возобновит акции протеста.