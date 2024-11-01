Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Bild: Немецкое ТВ покажет новогоднюю сказку «Три орешка для Золушки» 15 раз
Новогодняя киносказка «Три орешка для Золушки» будет показана на немецких телеканалах 15 раз в течение декабря-января, пишет немецкая газета Bild.
По данным Bild, фильм, снятый в 1973 году режиссером Вацлавом Ворличеком в Чехословакии и ГДР, остается популярным среди зрителей.
Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно.
Напомним, чешская актриса Либуше Шафранкова, которая исполнила главную роль в фильме «Три орешка для Золушки», умерла на 69-м году жизни в июле 2021 года.