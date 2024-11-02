В ДТП с фурами на трассе Кубани погибли два пассажира

На Кубани в аварии с грузовиками и автобусом погибли два пассажира

Tекст: Мария Иванова

На трассе Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края в Кавказском районе произошла серьезная авария с участием нескольких транспортных средств, передает РИА «Новости».

В результате ДТП погибли два пассажира автобуса. Сообщается, что водитель большегруза Scania выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с грузовиком MAN, а затем с автобусом Mercedes-Benz.

На данный момент причины и обстоятельства ДТП расследуются. ГУ МВД по региону ведет проверку, чтобы выяснить, что именно стало причиной столь трагичного происшествия. Водители транспортных средств и возможные свидетели аварии могут дать дополнительные показания, которые помогут в расследовании.

Авария произошла в одном из оживленных районов Краснодарского края, что делает ситуацию особенно значимой для безопасности на дорогах региона. Работы по устранению последствий аварии и восстановлению движения продолжаются.

Ранее водитель автобуса погиб, а пятеро пассажиров, среди которых трое детей, получили травмы в результате ДТП в станице Старокорсунской в Краснодарском крае.

В Туапсинском районе Кубани произошло массовое ДТП с мусоровозом, в результате которого три человека погибли и трое пострадали.

До этого в районе Армавира на Кубани произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором два человека погибли, а 11 пострадали.



