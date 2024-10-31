Медведев призвал проводить миграционную политику в интересах России

Медведев: Миграционная политика должна вестись в интересах России, а не других стран

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, данная политика должна оставаться направленной на благо граждан России, а не каких-либо иностранных объединений, передает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что для России важно обеспечить приглашение соотечественников и высококлассных специалистов для постоянного проживания. Низкоквалифицированные мигранты, по его словам, должны приезжать в страну только на время выполнения определенных работ. «Работники с низкой квалификацией должны приезжать к нам сюда только на период своей трудовой деятельности», – сказал Медведев, отметив важность срочных договоров и патентов для этих работников.

Зампред также отметил, что создание условий для приезда в РФ специалистов, разделяющих традиционные российские ценности, является важной задачей миграционной политики. Это позволит привлекать в страну людей, которые внесут вклад в развитие России.

Правительство ранее ужесточило условия получения иностранцами гражданства через брак, увеличив срок обязательного пребывания в браке до трех лет. Кроме того, в России сократили квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году, оставив 5,5 тыс. разрешений.