Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.2 комментария
Экс-министр торговли Британии Бэйднок возглавила Консервативную партию
Экс-министр торговли Кеми Бэйднок стала лидером Консервативной партии Британии
Бывший министр по делам бизнеса и торговли Британии Кеми Бэйднок выиграла внутрипартийные выборы, став новым лидером британской Консервативной партии, набрав 53 806 голосов.
Как сообщает ТАСС, Кеми Бэйднок, бывший министр торговли Британии, избрана лидером оппозиционной Консервативной партии. Итоги электронного голосования среди членов партии показали, что за Бэйднок проголосовали 53 806 человек. Ее оппонент, бывший заместитель главы МВД Роберт Дженрик получил 41 388 голосов.
Бэйднок заменит Риши Сунака, бывшего премьер-министра, на посту лидера партии. Под руководством Сунака консерваторы потерпели самое крупное поражение на выборах в своей истории, лишившись 244 мандатов и сократив присутствие в парламенте до 121 депутатского места. Предыдущий худший результат партия показывала на выборах 1906 года, когда получила лишь 156 мандатов.
Выборы проходили на фоне критики в адрес партии, находящейся у власти с 2010 года, что и послужило причиной столь значительного сокращения поддержки среди избирателей. Теперь под руководством Бэйднок партия намерена вернуть утраченные позиции и восстановить доверие избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост лидера Консервативной партии Кеми Бэйднок выбыла из соревнования за руководство партией и пост премьер-министра Британии, получив наименьшее количество голосов среди других кандидатов (59), сообщил Грэм Брейди. Бывший министр финансов Риши Сунак лидировал в борьбе за пост с 118 голосами, за ним шли Пенни Мордонт и Лиз Трасс.