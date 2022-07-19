Депутат Кеми Бэйднок выбыла из борьбы за пост британского премьера

Депутат Кеми Бэйднок выбыла из борьбы за посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, всего остается три кандидата, сообщил Грэм Брейди, глава парламентского Комитета 1922, который объединяет рядовых парламентариев-тори и отвечает за процесс избрания очередного партийного лидера.

Подводя итоги четвертого раунда внутрипартийного голосования, Брейди информировал, что Бэйднок получила меньше всего голосов коллег по фракции – 59. По существующим правилам, она вычеркивается из списков претендентов. Лидером борьбы остается бывший министр финансов Риши Сунак (118 голосов). За ним идут замминистра торговли Пенни Мордонт (92) и глава МИД Лиз Трасс (86), сообщает ТАСС.

Напомним, фаворит избирательной гонки в Британии экс-глава минфина Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из трех своих возможных соперников, следует из данных опроса членов Консервативной партии, проведенного компанией Yougov.

Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.