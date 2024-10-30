Пленный из батальона «Азов» заявил о лучших условиях в плену, чем в ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Пленный военнослужащий украинского националистического батальона «Азов» по имени Роман поделился с ТАСС впечатлениями о жизни в российской колонии. Он утверждает, что условия его содержания там лучше, чем служба в Вооруженных силах Украины. Роман рассказал: «Это самое лучшее место [из всех], где я был раньше [в ходе боевых действий]».

По словам Романа, в колонии к нему относятся хорошо, он имеет возможность переписываться с родственниками жены, живущими в Донецкой народной республике. В свободное время он занимается чтением.

История Романа началась в Донецкой области, где он работал водителем до 2014 года, после чего из-за финансовых трудностей пошел на службу в армию. Как следует из материалов дела, он служил в спецназовском отряде батальона «Азов» и в марте 2022 года сдался в плен по приказу командира.

Он отметил нехватку людей и техники на заводе «Азовсталь», что затрудняло ведение боевых действий. «Технику по неосторожности просто выстроили, как на параде, и ее очень быстренько уничтожили», – рассказал он.

Роман также описал тяжелые условия перед сдачей в плен, включая голод и необходимость добывать еду под бомбежками с разрушенного склада. 24 мая 2024 года Верховный суд ДНР приговорил его к 13 годам лишения свободы за попытку убийства мирного жителя и применение запрещенных методов ведения войны.

Ранее украинский военнопленный Борис Довбик заявил о существовании в ВСУ спецотрядов, занимающихся расстрелом дезертиров. Пленный украинский военный Василий Багрий подчеркнул, что на Украине почти не осталось здоровых людей для ведения боевых действий и призвал свергнуть власти через Майдан, обвиняя их в уничтожении страны.

краинские пехотинцы из 63-й отдельной механизированной бригады, вооруженные натовским оружием, добровольно сдались в плен российским военным на Харьковском направлении, заявив, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США.