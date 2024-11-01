Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.6 комментариев
Самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в Шереметьево из-за течи топлива
Рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Алма-Ату был вынужден сесть в Москве по техническим причинам, предположительно из-за течи топлива, произошедшей на борту.
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Представители авиакомпании сообщили, что причиной инцидента стала предполагаемая течь топлива, обнаруженная экипажем в ходе полета.
Напомним, в сентябре самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Кавказские Минеральные Воды, был вынужден приземлиться в Волгограде. Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Москвы в Стамбул, 9 сентября незапланированно приземлился в Варшаве, а 4 сентября пассажирский Boeing 787, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в аэропорту Шереметьево.